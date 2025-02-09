千萬發票22縣市業績一表看！　高雄、台中差距縮至5張

▲113年7-8月期開始，高雄市統一發票千萬特別獎開出張數超車台中市。圖為113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

統一發票千萬特別獎上路13年，財政部統計，至2024年底已開出1144張千萬特別獎，22縣市中仍以雙北開出張數突破200張最多，分居第3、第4名的台中市、高雄市開出差距由8至10張縮小至5張，今年高雄市在吉伊卡哇、經貿活動能見度提升下有望超車台中市，六都當中只有台南市未破百張，敬陪末座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一發票給獎雖然是「機會財」，但財政部官員指出，統一發票千萬特別獎的中獎機率為1億分之1，各縣市轄下商家生意愈好、開立發票愈多，民眾拿到千萬發票的機會自然愈高，2024年新北市首度開出超過200張千萬特別獎發票，至去年底共開出204張，與台北市並列「千萬特別獎200張俱樂部」成員，就是這個道理。

另外，當地商業活動是否興盛、民眾是否有消費拿發票的習慣，也會影響統一發票千萬特別獎開出業績，離島連江縣自從統一發票千萬特別獎開立13年以來沒有開張紀錄，是唯一「抱蛋」的縣市。

觀察財政部針對去年開立的統一發票千萬特別獎中獎清冊，台中市去年上半年開出6張千萬特別獎，下半年只有3張，特別是去年11-12月期新年消費買氣最旺的時節，台中市「槓龜」一張都沒有開出。

▲吉伊卡哇風潮帶動高雄市民間消費，統一發票千萬特別獎開立張數也有望再次超車台中。（圖／記者許宥孺攝）

反觀高雄市，去年上半年只開出2張千萬特別獎發票，原本與台中市差距拉開，但高雄市下半年共開出7張千萬特別獎，近半年民眾消費力道也增加，讓高雄市千萬特別獎發票連續3期超車台中市，且今年1、2月在吉伊卡哇觀光效應下吸引民眾到當地遊玩拿發票，高雄市今年千萬特別獎開出張數有機會超車台中市。