台銀黃金存摺刷3051元天價　10公克抱1年賺逾萬元

▲黃金持續飆漲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普關稅戰與宣誓壓低公債殖利率、中國人民銀行（市場戲稱央媽）連續3個月增加黃金儲備等利多消息影響，國際金價持續走揚，台銀黃金存摺今（10）日上午10點半賣出報價來到每公克3051元，再刷歷史新高，去年砸約2萬元買進10公克黃金存摺，若抱到今天高點賣出，估可賺逾萬元。

理專指出，社會新鮮人小芳（化名）去年2月15日選擇情人節不買實體黃金，而是把約2萬元的存款拿去買黃金存摺，買了10公克，進場成本為2萬零250元，但小芳「抱緊處理」，放到今天這批黃金市值已來到3萬零510元，一來一回下小芳賺1萬零260元。

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台銀黃金分析報告指出，國際金價在刷新每盎司2886.62美元新高之後因川普放話對貿易夥伴徵收關稅，帶動美元走強、黃金收斂至2860美元附近表現，但花旗銀行預期，若川普初步宣布關稅計劃未明確排除黃金，或最終將黃金納入課稅範圍，美國本土黃金溢價恐大幅飆升。

花旗最新黃金預測，估3個月內黃金可能升至3000美元，較先前預測2800美元要高，2025年全年黃金均價上調至2900美元，6-12個月目標價維持3000美元不變，同時瑞銀UBS亦將12個黃金目標價上調至3000美元。