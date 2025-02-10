快訊／台股收盤大跌226.13點　台積電跌20元至1105

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（10日）開低走低，加權指數終場大跌226.13點，以23252.14點作收，跌幅0.96％，成交量3253.17億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌56.5點開出，指數開低走低，盤中最高達23448.16點，最低23163.85點，終場收在23252.14點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1105元，跌幅1.78％；鴻海（2317）下跌4元至174元；聯發科（2454）下跌45元至1480元；廣達（2382）維持平盤來到252元；長榮（2603）上漲1元至207元。

今天漲幅前5名個股為凱撒衛（1817）上漲4.35元，漲幅10％；第一銅（2009）上漲3.75元，漲幅10％；燁興（2007）上漲0.94元，漲幅9.99％；鈞興-KY（4571）上漲21.5元，漲幅9.98％；大成鋼（2027）上漲3.8元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為兆勁（2444）下跌1.55元，跌幅8.68％；安集（6477）下跌3.2元，跌幅8.38％；關貿（6183）下跌8元，跌幅7.27％；迅得（6438）下跌16.5元，跌幅6.85％；凌群（2453）下跌4.6元，跌幅6.47％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凱撒衛（1817） 47.85 ▲4.35 ▲10.0％ 第一銅（2009） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％ 燁興（2007） 10.35 ▲0.94 ▲9.99％ 鈞興-KY（4571） 237.0 ▲21.5 ▲9.98％ 大成鋼（2027） 41.9 ▲3.8 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 兆勁（2444） 16.3 ▼1.55 ▼8.68％ 安集（6477） 35.0 ▼3.2 ▼8.38％ 關貿（6183） 102.0 ▼8.0 ▼7.27％ 迅得（6438） 224.5 ▼16.5 ▼6.85％ 凌群（2453） 66.5 ▼4.6 ▼6.47％

資料來源：證交所