快訊／台股收盤大跌226.13點　台積電跌20元至1105

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（10日）開低走低，加權指數終場大跌226.13點，以23252.14點作收，跌幅0.96％，成交量3253.17億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌56.5點開出，指數開低走低，盤中最高達23448.16點，最低23163.85點，終場收在23252.14點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1105元，跌幅1.78％；鴻海（2317）下跌4元至174元；聯發科（2454）下跌45元至1480元；廣達（2382）維持平盤來到252元；長榮（2603）上漲1元至207元。
今天漲幅前5名個股為凱撒衛（1817）上漲4.35元，漲幅10％；第一銅（2009）上漲3.75元，漲幅10％；燁興（2007）上漲0.94元，漲幅9.99％；鈞興-KY（4571）上漲21.5元，漲幅9.98％；大成鋼（2027）上漲3.8元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為兆勁（2444）下跌1.55元，跌幅8.68％；安集（6477）下跌3.2元，跌幅8.38％；關貿（6183）下跌8元，跌幅7.27％；迅得（6438）下跌16.5元，跌幅6.85％；凌群（2453）下跌4.6元，跌幅6.47％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凱撒衛（1817）
|47.85
|▲4.35
|▲10.0％
|第一銅（2009）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|燁興（2007）
|10.35
|▲0.94
|▲9.99％
|鈞興-KY（4571）
|237.0
|▲21.5
|▲9.98％
|大成鋼（2027）
|41.9
|▲3.8
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|兆勁（2444）
|16.3
|▼1.55
|▼8.68％
|安集（6477）
|35.0
|▼3.2
|▼8.38％
|關貿（6183）
|102.0
|▼8.0
|▼7.27％
|迅得（6438）
|224.5
|▼16.5
|▼6.85％
|凌群（2453）
|66.5
|▼4.6
|▼6.47％
資料來源：證交所
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