陽明海運日本關西-台灣-華南JKX航線　延伸服務至越南海防

▲陽明海運日本關西-台灣-華南JKX航線將延伸服務至越南海防。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運(2609) 持續優化亞洲區間航線布局，以掌握東南亞新興經濟體之成長商機；公司表示，鑒於越南航運市場發展動能，陽明海運針對現行日本關西－台灣－華南航線 (Japan Kansai Express，簡稱JKX) 靠港進行優化，延伸服務至越南海防，強化陽明海運於東南亞航運市場之競爭力，提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務，推動亞洲區間市場發展與業務成長。
本次JKX航線靠港優化後，預計自3月初啟航，將提供客戶21天巡航之每週固定航班服務，航線掛靠港依序為大阪 (Osaka) － 神戶 (Kobe) － 基隆 (Keelung) － 高雄 (Kaohsiung) －南沙 (Nansha) － 蛇口 (Shekou) －海防 (Haiphong) － 香港 (Hong Kong) － 蛇口 (Shekou) － 大阪 (Osaka)。
陽明海運將持續致力於提供全球客戶更全面與高效之運輸服務。如需了解航線優化服務訊息，請聯繫陽明海運各地業務代表，更多陽明海運服務訊息，可參閱陽明官網資訊 (www.yangming.com)。
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