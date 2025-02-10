貨櫃船公司1月營收年增率超高　主因去年1月實收運價被長約價壓低

▲貨櫃船公司1月營收年增率超高，是因去年1月實收運價被長約價壓低。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃三雄今年1月營收都已公布，長榮(2603)年增49.01%、萬海(2615)年增58.5%、陽明海運(2609)年增25.69%，年增率都相當高，超大型攬貨公司負責人指出，以美西線來說，今年1月現貨市場運價與去年相當，每大箱(20呎櫃)都在4千美元上下，但去年1月長約價是前年5月生效的，合約上沒有列可加收旺季附加費的條款，與今年價差就有上千美元，而且船公司近一年透過長約價與現貨價配比方式，進一步拉高了實收運價。

美國線長約多數是5月1日開始生效，效期一年，2023年5月每大箱運運價簽在1300-1500美元之間，2024年5月的長約價簽在1500-1800美元之間，由於當時紅海危機已經出現，船公司都加列可徵收旺季附加費條款，因此去年5月之後船公司實質收入都是大幅加高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明海運增幅偏低，除了因為結航時較晚，另去年長榮與萬海資本資出都增加14%左右，也就是接了不少新船，但陽明1艘都沒有，雖然公司有將租的船改為買進，增加自有船比例，但實際運力並未增加，營收無法像長榮、萬海那樣大幅拉高。