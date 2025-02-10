帶姪子一日遊就噴4000元！他愣「月薪4萬的人怎約會？」　遭網轟

▲原PO感嘆約會開銷大。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

談戀愛需要經常出門約會，無論是吃飯、看電影還是參加各種活動，都需要花錢，因此花費往往會比平時還要多，一名男網友表示，帶著國小姪子出去，去了水族館、吃牛排、吃甜點，一整天花費約4千元，如果是帶女友去約會，一天的花費基本上破6、7千元，好奇收入不高的年輕人都怎麼約會？貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「約會很貴，月薪三四萬的年輕人怎麼約會？」年薪60萬元，加上股息65萬元，年收入約125萬元，生活還算過得去，日前帶國小的姪子去水族館玩，當天的花費包括水族館成人票600元、和牛雙人套餐1988元、甜點可頌410元、超市零食220元，再加上油錢、過路費和停車費500元，總計下來，一天就花了近4000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，如果是帶女友約會一整天，可能還會買衣服、鞋子、小禮物等東西，「破6、7千是基本」，如果還要住宿，一天花費就超過萬元了，「想問問月薪三四萬的，你們都怎麼約會，能負擔這樣約會一天要噴一萬嗎？還是平常都約在套房裡吃泡麵、吃超商、追劇聽音樂宅在家就好了？」

貼文曝光，網友表示，平凡簡單的約會也很幸福，「一個月就算三、四萬，還是有能力準備，只是頻率不能太高」、「年輕妹子尤其還沒畢業的，慾望沒那麼高，陪陪她們吃個餐廳，騎機車也很滿足」、「真的喜歡你的妹子，騎車帶她去逛夜市，她都很開心」、「你沒交過女友吧，平常約會才不會動不動就吃破千的餐」、「騎摩托車上陽明山逛逛也是一天」。