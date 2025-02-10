瓦城1月營收創單月新高　乾杯寫同期次高

▲瓦城。（圖／瓦城提供）

記者廖婕妤／台北報導

受惠農曆春節9天連假，推升1月餐飲業業績表現，瓦城（2729）單月營收年增逾5成至6.81億元，寫下單月新高；乾杯（1269）台灣事業持續成長，推升單月合併營收達4.45億元，寫下同期次高。

瓦城（2729）1月合併營收為6.81億元，年增51.98%，創下單月歷史新高，主要受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷及精準展店策略，推動營運表現持續增長，其中春節檔期業績更較去年同期成長逾1成，旗下4大品牌的外帶年菜套餐熱銷，銷量較去年同期成長15%，顯著挹注營收，推動業績穩健成長。

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展望Q1，瓦城指出，春節聚餐效應將延續至2月，同時看好西洋情人節與228連假帶來的消費需求，預計將進一步推升來客量及業績表現，百貨商場人流亦將助攻餐飲動能。

展望全年，集團將持續推動穩健展店計畫，聚焦「瓦城」與「時時香」作為展店主力品牌，以雙位數店成長，積極布局全台重要百貨及核心商圈，強居市場領先地位，並攜手旗下品牌擴大市場版圖，推動集團營運穩健成長。

▲乾杯集團。（圖／乾杯提供）

乾杯（1269）受惠春節需求強勁，1月合併營收為4.45億元，年增16.58%，寫下同期次高；2月迎情人節和228假期，節慶效應有望促進營收貢獻。

乾杯表示，台灣事業1月受益春節9天長假，大量返鄉及走春旅遊的人潮，帶動聚餐需求增長，伴隨天氣趨冷，低溫助攻鍋物品牌旺上加旺，助推餐飲業績成長逾2成。

外販事業在節慶助力下，營收實現翻倍成長、繳出歷史新高，共同推升台灣事業營收達到歷史新高；中國事業營運規模縮減影響，集團合併營收呈現同期次高表現。

展望後市，2月迎接情人節，集團旗下「和牛47」推出情人節限定套餐，2月14日全天及15日晚間餐期訂位情況已達9成滿；月底228假期也將進一步助推餐飲業績。

乾杯指出，今年展店計畫聚焦在台灣市場擴張，目標開展10家新店，即將進駐墾丁新飯店「Hotel dùa」的乾杯墾丁店、以及黑毛屋南港Lalaport店均在積極籌備當中；「麻辣45放題」將於2月底歇業，重新調整品牌經營策略，台中中港店原址將改由旗下其他品牌入駐，提升集團整體經營績效。