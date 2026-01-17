ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

力積電宣布銅鑼廠賣給美光　18億美元現金入袋

▲▼力積電今日舉辦銅鑼新廠啟用典禮。（圖／記者高兆麟攝）

▲力積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

力積電（6770）今（17日）公告和記憶體大廠美光科技（MU）簽署獨家意向書（LOI，Letter of Intent)，美光將以總價18億美元現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的P5晶圓廠。

法人指出，此交易不僅是美光擴充 DRAM 產能重要布局，也有利力積電創造轉型契機，擠身 AI 記憶體供應鏈的重要一環 。力積電在昨（16）日股價收56.4元漲停價。

美光新聞稿說明，雙方這次交易涵蓋一座現有 300mm（12 吋）晶圓廠，無塵室面積約 30 萬平方英尺。美光將在完成交易後，分階段導入設備並擴充 DRAM 產能，以因應 AI 與資料中心帶動的高效能記憶體需求成長。該收購案預計於 2026 年第二季完成，並在 2027 年下半年起對美光 DRAM 晶圓產能產生實質貢獻 。

力積電表示，與美元簽署獨家合作意向書，將銅鑼廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）以18億美元現金售予美光。美光將和力積電建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，也將協助公司在新竹P3廠精進現有利基型DRAM
製程技術。

力積電強調，此舉有利公司強化財務體質，藉由全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，公司將轉型躋身AI供應鏈重要環節。


 

