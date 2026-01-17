顏益財：今年供給過剩、需求分化　台驊布局亞洲國家20年穩健應變

▲顏益財指出台驊透過在亞洲各國有完整布局，具有穩健應變能力。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)創辦人顏益財(17)日傍晚在年度尾牙活動接受媒體訪問，指出今年海空 運市場是供給過剩，需求分化，台驊在亞洲各國有完整布局，具有穩健應變能力；另美國降低台灣對等關稅後，對半導體與相關業者幫助最大，另政府承諾在美國的投資將有數年建廠設備以及產品外銷與回送商機。

顏益財認為，美國關稅即使降低，像食品業者，關稅降到15%還是很難與其他國家競爭，航運業者在市場分化情況下，歐洲與中東船東明顯具有優勢，因為他們在非洲與中南美國家布局很深，今年市場變化很大，要看地緣政治風險與貨載結構及市場風險。

對攬貨業來說，市場在移動，或是單一事件產生時，在區域布局與多元化方面夠不夠強，能不能避免客戶流失是重點。

台驊在區域布局深化方面，建構亞洲物流樞紐網絡面對供應鏈區域化趨勢，2025年持續推動區域化與多元化布局，降低對單一市場與航線的依賴，以強化整體營運韌性。

上半年，集團完成 新加坡與印尼子公司設立，並同步將日本子公司THI Japan Co., Ltd. 持股由51%提升至90%，強化日本市場營運掌控度；下半年完成與韓國 SKYMASTER EXPRESS INC. 之股權收購簽約，取得100%股權，補強韓國市場據點，並與既有日本子公司形成「日韓雙核心」結構。

透過日本、韓國與東協國家的串聯，並以台灣為核心整合中國、美國及亞太主要營運據點，

集團逐步建構完整且具彈性的跨區域物流網絡，提升跨區域服務深度與整體應變能力。

2025年全球物流產業持續受到地緣政治變化、國際貿易政策調整與供應鏈重組等因素影響，市場供需結構與貨物流向呈現高度區域化與分散化。在此情勢下，台驊控股秉持穩健經營原則，持續優化營運結構並深化區域布局，透過區域化與多元化佈局強化營運韌性，並推動新事業延伸與服務升級，逐步打造具彈性且具競爭力的全球物流整合平台。

2025年全年合併營收為新台幣207.93億元。營運表現主要反映整體物流市場供需與價格調整，並未因單一產業或個別客戶出貨之變動而產生重大影響，顯示集團營運結構具備一定分散性與穩定基礎。

就事業結構觀察，空運業務全年維持相對穩定，持續成為集團營收的重要支撐；海運、中歐鐵路及內貿物流等業務則受全球運能供給與市場價格變化影響，呈現結構性修正。面對市場調整，台驊控股以彈性調度與多元服務組合，維持營運穩定，並協助客戶因應出貨節奏與供應鏈配置變化，展現整合型物流平台在市場波動中的支撐能力。

2025年，台驊控股之營運策略聚焦三大方向：



核心運輸穩健經營，深化海運、空運與多式整合能力，維持服務品質與彈性；資產活化與現金回報：透過審慎的資本運用與資產配置，強化現金流與營運效率；策略投資與產業鏈整合：以投資物流上下游與關鍵節點為導向，提升整體投資報酬率與產業參與深度。

在航線布局上，除維持北美線外，集團亦重點佈局亞洲近洋、東南亞與歐洲等較少受貿

易政策影響之市場，藉此分散風險並提升營運可預期性，有助於穩定服務與資源配置。

集團旗下共享辦公品牌T3CO(韻驊)於2025年迎來營運一週年，並依會員使用需求優化空間。T3CO將部分公共空間重新規劃為多元獨立辦公室，提供1、3、4、5與7人配置；所有獨立辦公室均配備電動升降桌並設有門禁設備以確保安全與隱私；另備有對外窗景觀辦公室可俯瞰信義區市景，兼顧專注工作需求與空間質感，回應從個人創業者至小型團隊之多元需求。

展望未來，集團將聚焦落實日韓雙樞紐與東南亞網絡，推動物流數位化與服務升級，以提升營運效率與市場回應能力，並為股東創造長期價值。