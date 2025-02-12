月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職！網勸先做1事

▲原OP想做有發展性的工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

在汲汲營營的生活中，許多人都追求「錢多、事少、離家近」的夢幻工作，有網友表示，現在的工作是個涼缺， 月薪實領4萬元、年終2-5個月不等，不過每天實際需要認真工作的時間不到一小時，覺得有些無聊，且沒有未來性，考慮換一份工作，對此，網友直呼「身在福中不知福」，可以趁空閒時間進修。

有網友在Dcard發文，「涼缺很爽，但沒有發展性」，每天認真工作的時間不到一小時，只能滑手機打發時間，但又不敢太明目張膽。他列出工作的優點，容易請假，每月實領大約4萬元，三節獎金約有1.5個月，年終獎金則在2到5個月不等，公司距離住家只有18分鐘的車程，而且每天5點就能準時下班。

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他也坦言，這份工作讓他覺得沒有未來發展的空間，薪水也不會再增加，「總不可能一輩子做這種行政職吧」。他曾經做過業務，雖然收入較高，但工作壓力和勞累程度完全不符合比例原則，但如果要換工作也不知道能做什麼，「有人能給我一點建議嗎？」

貼文曝光，網友勸他別衝動，「建議不要離職，爽爽做，找出自己的興趣以及能夠發展的副業，現在大多數人都斜槓工作」、「外面多的是領不到4萬，還一堆事要加班的工作」、「我之前也是，之後想說上進一點換到一個不同領域的工作學習，心得是：我恨透了我的上進心」、「這年頭傻子才在想著本業的發展，肯定拿閒暇時間搞副業的，搞出被動收入才爽」。