美國對進口鋼鋁一律加徵關稅　裕民：一視同仁就不會影響相關運輸

▲美國鋼鋁關稅對各國一視同仁就不會影響到相關原材料的運輸。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普宣布自3月2日起，對所有進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，對此裕民航運(2605)高階指出，各國都一視同仁就不會影響到相關原材料的運輸，美國本身產能有限，本土鋼鋁廠產能若要提高，也是要進口鐵礦砂或鋁礦，不影響原材料運輸貨量。

我國鋼鐵公會則指出，美國取消2018年鋼鐵關稅的豁免權，因為我國原本不在豁免名單上，關稅一視同仁反而有利台廠相關產品銷往美國的競爭能力。

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川普本月10日在美國白宮宣布，簡化對鋼、鋁產品課稅，稅率一率為25%，沒有例外或豁免，且自3月12日上路。

今(12)晚9點過後最新出爐的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)下跌25點，來到776點，其中運載鐵礦與鋁礦的主力，海岬型船現貨市場日租下跌559美元，跌幅8.66%，裕民高階認為，目前運價已經在底部，再跌有限，3月應該可以見到明顯回升。

裕民1月營收年減19.04%，主要是因為手上海岬型船多數在現貨市場，新興(2005)的海岬型船也都在現貨市場，1月營收年減9.65%，該公司估計運價隨時可望回升。新興手上的超大型油輪(VLCC)，本月8日現貨市場日租3.7萬美元，昨日已經漲到4.7萬美元。