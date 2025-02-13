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日月光2024全年EPS 7.52元　看好AI帶動先進封裝業績

▲▼日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

封測大廠日月光投控（3711）今日舉行法說會，並公布2024年第四季及全年財報。日月光2024年第四季的營收達新台幣1,622.64億元，較第三季成長了1%，與去年同期相比亦增加了1%。毛利率方面，第四季為16.4%，比第三季略減少0.1個百分點，但較去年同期增加了0.4個百分點。稅後純益則為93.12億元，較第三季減少4%，與去年同期相比減少了1%，每股盈餘(EPS)為2.15元。

日月光投控2024年全年營收總額為5,954.1億元，較2023年增長了2%。毛利率達16.3%，較2023年增加了0.5個百分點。稅後純益為324.83億元，與2023年相比也增加了2%，全年EPS達到7.52元，創下歷年來的第三高紀錄。

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日月光營運長吳田玉表示，先進封裝與先進測試的需求強勁，預計今年相關業績將增加超過10億美元。隨著集團在多地擴產，資本支出也將進一步增加。

針對近日台積電要求中國客戶16奈米以下產品須交由BIS白名單中的封裝廠作業，吳田玉則指出，目前正與晶圓代工合作夥伴及多個客戶合作，了解實際執行情況、規則及要求，也看好此舉有助於公司的發展，但效益何時顯現仍需觀察，公司正積極與合作夥伴和客戶合作，滿足相關需求。

在海外布局方面，吳田玉表示，日月光仍以台灣為主，專注於完善製程、提升良率及自動化程度，等技術成熟並建立標準化流程後，才會考慮將部分業務擴展至海外，由於先進封裝技術需要大量研發資源，短期內不會在海外獨立建立產線，而是以全球供應鏈整合為目標，確保技術與產能同步發展。

關鍵字： 日月光

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