元宵節預約賞屋　永慶房屋贈「金蛇迎春提燈」添喜氣

▲即日起至2月16日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的金蛇迎春提燈。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

元宵節即將來臨，全台各縣市不斷推出可愛又吸睛的元宵節小提燈，讓民眾紛紛搶先蒐集！永慶房屋也推出「金蛇迎春提燈」，祝福民眾闔家團圓平安、財運強強滾！從即日起到2/16止，只要到永慶房屋雙北市任一直營門市預約賞屋，即可獲得「金蛇迎春提燈」，數量有限送完為止喔！

永慶房屋點亮元宵節 親子輕鬆組裝DIY花燈

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元宵節賞燈，當然要拿著小提燈出遊啦！今年永慶房屋以精緻傳統風格推出「金蛇迎春提燈」，獨特的六角形宮廷燈造型，每一面布滿金元寶、金袋等元素，還印有大大的「金蛇」、「金魚」圖案，祝福大家「金蛇納福」、「富貴有餘」，好運跟著來！而且組裝步驟簡單，爸爸媽媽輕鬆陪著孩子一起動手做，感受滿滿的元宵節氣氛。

▲永慶房屋「金蛇迎春提燈」獨特的六角形宮廷燈造型，印有大大的「金蛇」、「金魚」圖案，祝福大家「金蛇納福」、「富貴有餘」，好運跟著來！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「近年來元宵節提燈大多走向可愛風格，以前常見的紅色、金色的傳統提燈漸漸淡去，因此永慶房屋融合傳統風格與創意DIY元素，推出充滿年味的「金蛇迎春提燈」，不僅讓消費者在元宵節時，可以親子一起享受手作的樂趣，更讓孩子們在玩樂中了解元宵賞燈習俗。」

▲永慶房屋以精緻傳統風格推出「金蛇迎春提燈」，組裝步驟簡單，可輕鬆陪著孩子一起動手做，感受滿滿的元宵節氣氛。



元宵團圓找理想家 永慶房屋「i特助」助一臂之力

元宵佳節是闔家團圓的時刻，和家人一起尋找未來的家，讓溫暖與幸福相伴左右。歡迎透過永慶房屋「i特助」，不僅能迅速掌握最新房屋案件，還有實價登錄查詢、房貸試算等多樣功能，助你輕鬆找到夢想中的家，開啟美好新生活。

陳賜傑分享，「i特助」服務以AI技術，結合永慶30多年來累積的大量數據，只要在與永慶經紀人員的「LINE」對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，提供24小時的AI找房和房產諮詢服務！此外，只要將家庭成員加入LINE聊天群組，就能同步獲得房屋新資訊。若對看見喜歡的物件，按下「線上問」功能，就能直接聯繫到永慶經紀人員，會為你迅速安排現場看房。陳賜傑提醒，只要在即日起至2/16元宵活動期間來電預約賞屋，就送你限量「金蛇迎春提燈」。

永慶為元宵節加溫 助超過150場活動

「社區好鄰居」永慶房屋長期協助鄰里、社區舉辦各式活動，提供出租帳篷服務，人力物資上的支援，今年元宵節在雙北市地區協辦超過150場元宵節，共借出超過600頂帳篷，為在地居民打造最幸福的春節尾聲！

陳賜傑表示：「許多雙北市的里長們紛紛舉行搓湯圓、手作花燈及猜燈謎大賽等習俗活動，邀請民眾一起慶祝元宵節，永慶房屋也全力投入活動，贊助活動帳篷、物資與人力支持，增進鄰里間的情誼，讓元宵節更加溫馨圓滿。」

▲元宵節永慶房屋推出金蛇迎春提燈，祝福民眾闔家團圓平安、財運強強滾！

