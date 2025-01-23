市值型ETF老大哥出手！0050放大絕降內扣手續費　對戰006208

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股封關後市值型ETF商戰更猛！市場向來認為買富邦台灣采吉50（006208）更勝於元大台灣50（0050），主要是前者「內扣」費用較低，有利降低投資成本，但元大投信官網「放大絕」今（23）日公告宣布，0050大幅調降經理費、保管費等內扣費用，且低於00628的水準，並於明（1月24日）生效，料2家市值型ETF競爭已接近肉博戰。

由於006208的經理費設定為基金淨資產0.15%、保管費費率在0.035%，一直較0050低，常引起投資人熱議「買0050賺的多被內扣費用吃掉，不如買006208」。

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依證交所公告，006208目前規模已來到1984.03億元，受益人數63.31萬人，0050目前基金淨資產規模高達4469億元，受益人數78.6萬元，兩者受益人數差距不到20萬人，但0050問市時間比006208快早快10年，此次0050春節前大放送，更添市場話題。

0050在昨（22日）上漲2.6元或1.31%，以每股201.3元作收；006208則是上漲1.7元或1.46%，以118.4元作收。

依照元大投信官網公告，0050調整前費用率為經理費0.32%、保管費0.035%，未來將依規模調整，實際調整釋例：據證交所資料，至1月22日0050規模為4,469億，計算經理費之方式為1,000億先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即4,469-1,000=3,469億）調整至0.10 %。未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，現階段4,469億調整為0.03%，未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

0050自2003年成立以來，價格由成立時的36.98元，至1月22日收盤上漲至201.30元，期間並累積54.6元現金股息，從資本利得到股利發放，高效率參與台股長線成長。據理柏資訊至2024年12月底，0050成立以來含息報酬率約957%，換算年化報酬率約為11.8%。

0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股53%，相對2014年年底的佔比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數將充分反映台股行情。





