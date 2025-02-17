萬海慈善快樂捐血日舉辦22年　連三天12據點邀民眾熱血相挺

▲萬海慈善2025年首場快樂捐血日將於2月18日、19日、20日，於全台12據點舉行，邀請民眾以及企業同仁共襄盛舉。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

「萬海慈善快樂捐血日」活動每年於2月及8月辦理，迄今已舉辦22年，累計有逾2.2萬人次參與、捐出近3.2萬袋熱血。今年首場捐血日將於2月18日、19日、20日，在北部、中部及南部地區共計12個據點開跑，邀請民眾以及萬海航運北、中、南營運據點同仁共襄盛舉。

根據全台捐血中心統計，近日受到幾波低溫及春節連續假期影響，目前血液庫存量顯示：Ｂ型、Ｏ型亮黃燈，庫存量偏低僅能使用4～7日，呼籲民眾挽袖踴躍捐血。您捐出的每一袋熱血除了能拯救生命，也能促進自身新陳代謝，對健康有益處，是一項利人又利己的活動。

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▲萬海慈善「快樂捐血日」時間及地點。（圖／萬海提供）

每年都參與快樂捐血日的企業同仁吳先生說：「平時因為上班沒有時間捐血，在捐血日活動，公司特別安排捐血車抵達，讓捐血相當便利！」另一位劉同學則分享：「記得去年八月，路過快樂捐血日活動，被頂著烈陽、汗水浸濕頭髮，四處號召捐血的萬海慈善志工所感動，成為了首捐族，因此也決定每年兩次，用簡單的捐血行動回饋社會。」

萬海慈善為了感謝捐血人的付出，此次成功捐血「250c.c」者，贈送文創旅行小包乙個，以及由日和士林股份有限公司旗下獅子寶寶、氧顏森活贊助的精美好禮多選二；成功捐血「500c.c」再加碼贈送蘆薈蕾絲麵方便包兩包，數量有限，送完為止。

萬海提醒，捐血年齡需為17歲～65歲，男生體重50公斤以上，女生體重45公斤以上。距離前一次捐血，捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一天勿熬夜，當天吃完早餐、攜帶有照片之證件，即可參加捐血。