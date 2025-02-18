日月光馬來西亞檳城新廠啟用　全球佈局再添新產能助力

▲日月光馬來西亞檳城新廠啟用。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，將可大幅增強公司在峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone)的封測產能。此工廠是策略擴張計畫的一環，日月光馬來西亞廠區由目前 100 萬平方英尺，將擴大至約 340 萬平方英尺。

新廠啟用所代表的是日月光在馬來西亞智慧製造新時代。近年來，馬來西亞廠已導入工業 4.0 技術及工廠自動化解決方案。從利用人工智慧進行異常檢測，到通過大數據分析改善良率和優化生產流程，新廠透過人工智慧物聯網（AIoT）將大幅提升生產力與效率。

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檳城副首席部長(II) Yang Berhormat Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh表示：「憑藉超過五十年的工業卓越成就，檳城一直是全球工業領袖在東南亞擴張的首選投資地點。日月光在當地已營運數十年，而新設立的晶片封測廠是引入尖端技術能力的重要里程碑，進一步鞏固了檳城在全球半導體領域的地位，並強化「東方矽谷」的美譽。」

▲日月光馬來西亞檳城新廠啟用。（圖／記者高兆麟攝）



馬來西亞投資發展局（MIDA）副執行官Sivasuriyamoorthy Sundara Raja強調日月光對於馬來西亞技術領導地位的貢獻。他表示：「日月光擴廠是馬來西亞半導體產業發展的重要里程碑。這座新廠不僅提升製造能力，更推進擴展智慧製造和AI創新的邊界。在當今快速變化的半導體市場中，保持領先地位至關重要。日月光持續投資加強了馬來西亞作為頂尖投資地點和高科技製造中心的聲譽。我們MIDA團隊將與日月光密切合作，確保過程順利進行，日月光的成功將激勵全球企業選擇馬來西亞作為半導體業務的首選地點。」

日月光半導體執行長吳田玉表示：「檳城新廠是強化日月光全球佈局的關鍵步驟。由於不斷增長的數位經濟推動先進晶片的需求，以及近年轉向設計和晶片製造，東南亞逐漸成為半導體的重要基地。隨著馬來西亞進一步鞏固其作為區域半導體中心的地位，新建廠區將在全球半導體價值鏈中發揮更大的作用，並為馬來西亞的經濟增長做出貢獻。日月光始終致力於驅動在地以及區域半導體產業蓬勃發展，同時不斷滿足和超越客戶的需求和期望。」

▲日月光執行長吳田玉致詞。（圖／記者高兆麟攝）



隨著半導體市場預計在未來十年內增長到1兆美元的規模，半導體專業封測代工(OSAT)成為全球電子供應鏈中不可或缺的一環。作為OSAT領導廠商，日月光馬來西亞廠自1991年以來持續為許多半導體公司提供封測服務。新廠的啟用正值先進AI晶片需求日益增加之際，有助於滿足機器學習、企業主導的AI應用、邊緣計算、電動車和自動駕駛技術等各種下一代應用。日月光將持續投入資源與人力資本，以獲取更多市佔率，並拓展服務範圍與深度。此次擴廠將需要更多優秀人才並帶來更高的培訓需求，未來幾年內預計將新增 1,500 名員工。