台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲160.78點，以23666.11點作收，漲幅0.68％，成交量3307.85億元。

美股休市，台股上午以上漲45.17點開出，指數開高走高，盤中最高達23666.11點，最低23454.09點，終場收在23666.11點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1100元，漲幅1.38％；鴻海（2317）上漲1元至183.5元；聯發科（2454）下跌10元至1535元；廣達（2382）上漲4元來到264.5元；長榮（2603）上漲2元至218元。

今天漲幅前5名個股為昇陽半導體（8028）上漲14.5元，漲幅10％；富爾特（6136）上漲2.4元，漲幅10％；鮮活果汁-KY（1256）上漲14.5元，漲幅9.97％；達運光電（8045）上漲13.5元，漲幅9.89％；康普（4739）上漲5.6元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為藥華藥（6446）下跌77元，跌幅9.99％；泰福-KY（6541）下跌4.4元，跌幅5.71％；昶昕（8438）下跌2.05元，跌幅5.42％；錼創科技-KY創（6854）下跌11元，跌幅4.28％；聯上發（2537）下跌0.55元，跌幅3.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 昇陽半導體（8028） 159.5 ▲14.5 ▲10.0％ 富爾特（6136） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 鮮活果汁-KY（1256） 160.0 ▲14.5 ▲9.97％ 達運光電（8045） 150.0 ▲13.5 ▲9.89％ 康普（4739） 62.5 ▲5.6 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 藥華藥（6446） 694.0 ▼77.0 ▼9.99％ 泰福-KY（6541） 72.6 ▼4.4 ▼5.71％ 昶昕（8438） 35.8 ▼2.05 ▼5.42％ 錼創科技-KY創（6854） 246.0 ▼11.0 ▼4.28％ 聯上發（2537） 13.4 ▼0.55 ▼3.94％

資料來源：證交所