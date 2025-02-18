台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲160.78點，以23666.11點作收，漲幅0.68％，成交量3307.85億元。
美股休市，台股上午以上漲45.17點開出，指數開高走高，盤中最高達23666.11點，最低23454.09點，終場收在23666.11點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1100元，漲幅1.38％；鴻海（2317）上漲1元至183.5元；聯發科（2454）下跌10元至1535元；廣達（2382）上漲4元來到264.5元；長榮（2603）上漲2元至218元。
今天漲幅前5名個股為昇陽半導體（8028）上漲14.5元，漲幅10％；富爾特（6136）上漲2.4元，漲幅10％；鮮活果汁-KY（1256）上漲14.5元，漲幅9.97％；達運光電（8045）上漲13.5元，漲幅9.89％；康普（4739）上漲5.6元，漲幅9.84％。
跌幅前5名個股則為藥華藥（6446）下跌77元，跌幅9.99％；泰福-KY（6541）下跌4.4元，跌幅5.71％；昶昕（8438）下跌2.05元，跌幅5.42％；錼創科技-KY創（6854）下跌11元，跌幅4.28％；聯上發（2537）下跌0.55元，跌幅3.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|昇陽半導體（8028）
|159.5
|▲14.5
|▲10.0％
|富爾特（6136）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|鮮活果汁-KY（1256）
|160.0
|▲14.5
|▲9.97％
|達運光電（8045）
|150.0
|▲13.5
|▲9.89％
|康普（4739）
|62.5
|▲5.6
|▲9.84％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|藥華藥（6446）
|694.0
|▼77.0
|▼9.99％
|泰福-KY（6541）
|72.6
|▼4.4
|▼5.71％
|昶昕（8438）
|35.8
|▼2.05
|▼5.42％
|錼創科技-KY創（6854）
|246.0
|▼11.0
|▼4.28％
|聯上發（2537）
|13.4
|▼0.55
|▼3.94％
資料來源：證交所
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