川普電商新政是台灣電商轉機　IEAT帶領企業挑戰全球電商正規化新局

▲左起Newegg資深帳戶經理楊璨杰、電商專家元智大學朱訓麒博士、亞馬遜全球開物流項目資深經理李瑄。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普及歐盟取消跨境包裹「小額豁免」政策，讓全球跨境電商市場面臨重大的變革，台北市進出口公會(IEAT)長期協助會員發展跨境電商經濟，今(18)日舉辦「川普電商新政來襲！台灣企業的危機或轉機？」專題研討會，公會祕書長黃文榮、電商專家元智大學朱訓麒博士、亞馬遜全球開店、Newegg代表，都認為會為台灣電商帶來正面的競爭機會。

黃文榮指出，美國與歐盟近期一連串針對進口包裹關稅政策的調整，代表全球跨境電商市場正在邁向正規貿易化的新秩序發展。對台灣企業而言，這不是危機，反倒是因為改變而帶來正面的競爭機會。黃文榮強調：「台灣出口業者應將此變革視為新契機，全球的跨境電商操作也將全面朝向正貿化模式發展，讓具有品質與品牌力的台灣商品，有公平的競爭機會。」

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同時，台灣跨境電商市場的發展已不容小覷。根據亞馬遜調查報告，2024年台灣B2C電子商務出口額達73億美金！這個數字相當於台灣全年鋼鐵製品的出口(74億全美金)規模，甚至超過2024年台灣對德國的整體出口額(68億美金)。

▲IEAT祕書長黃文榮認為台灣出口業者應將川普電商新政變革視為新契機。（圖／公會提供）

換句話說，台灣的跨境電商實力已達到與全年對德國出口同等的規模，顯示電商產業已從「賣小東西」進階為「大生意」。在全球電商轉向正規化貿易的趨勢下，台灣企業更應強化品牌經營，提升產品附加價值，建立更穩健的市場定位。

朱訓麒表示，美國取消「小額豁免」機制將直接影響跨境貿易成本，然而，這也促使電商業者重新審視供應鏈布局，銷貨企業也必須在選品與訂價上做出結構性的調整。他建議業者產品要做出差異化，並提前規劃應對措施，善用跨境倉儲與國際電商平台提供的解決方案，降低政策變動帶來的影響。

針對企業應對策略，亞馬遜全球開店表示，新政策是全球導向公平競爭的重要規則，台灣企業可強化品牌價值、建立彈性供應鏈、透過合規經營建立台灣品牌優勢，鼓勵業者以正規貿易模式操作，運用亞馬遜物流FBA營運模式，提升配送效率，並透過品牌提升產品價值，才能深耕市場。

Newegg表示，許多台灣電腦零組件與3C品牌業者已透過正規批量發貨進入美國市場，受本波政策影響有限，惟部分中國出貨品牌可能面臨關稅調整，台灣企業應提前因應變化，靈活運用Newegg SBN及Sellingpilot服務，以確保競爭力

IEAT長期致力於協助企業因應國際貿易環境變遷，黃文榮強調：「未來IEAT將持續透過論壇、專題講座等形式，幫助會員掌握市場趨勢與政策變革。我們誠摯邀請所有關心跨境電商發展的企業加入IEAT，攜手開創全球商機。」

此外， IEAT將於4月23日、24日舉辦台灣數位貿易博覽會，為企業提供完整的市場對接與解決方案，進一步協助台灣企業拓展國際市場！早鳥報名連結：t.ly/daA7A