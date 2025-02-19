中國輸美電商貨九成採海運　撤銷小額包裹免稅額後關稅要10-70%

▲亞馬遜全球開店物流項目資深經理李瑄透露，中國輸美國的電商貨，九成是以海運運送。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)昨(18)日舉辦的「川普電商新政來襲！台灣企業的危機或轉機？」專題研討會，亞馬遜全球開店物流項目資深經理李瑄透露，中國輸美國的電商貨，九成是以海運運送，不是外界想像的多數是以空運運送。

至於美國一度撤銷又暫緩的800美元以下小額包裹關稅豁免後續發展有待觀察，Newegg資深帳戶經理楊燦杰指出，如果800美元以下電商貨都要課稅，貨品不同品項有不同稅率，加上美國針對中國加徵的10%稅率，稅率會在10-70%之間，而台灣賣家近五成從大陸出貨，影響相當大，需要改變出貨地並分散市場。

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李瑄在研討會上詢問與會人士估計大陸電商貨有多少是用空運運送，現場多數人都認為超過五成是用空運，但實際答案是以海運運送的高達九成，主要是運費差距太大。海空運承攬業估算，空運運費是海運的7-15倍。

楊燦杰則指出，在疫情期間有很多電商貨從海運轉到空運，因為當時海運運費暴漲，但是因為港口擁擠，運送時間拉長，要1、2個月貨才能運抵美國，而當時美國市場都在搶貨，很多電商貨改用空運，貨一到立刻就能高價賣出。根據海空運承攬業估算，疫情期間因為海運運價太高，空運運價約是海運價格的6倍，差距大幅收窄。

▲Newegg資深帳戶經理楊燦杰指出，如果800美元以下電商貨都要課稅，稅率會在10-70%之間。（圖／記者張佩芬攝）

至於目前有沒有電商業利用美國暫緩取撤銷小包裹關稅豁免的時間搶運電商貨，楊燦杰指出，電商業都有預料到關稅問題，第一季的貨多數都已安排好，不需要搶運。

美國一旦取消小包裹關稅豁免，中國出口電商貨一般關稅在10-35%之間，例如有些原不需要課稅的貨品，就會課10%，像電腦機殼原是免關稅，去年恢復課說後稅率是25%，川普上台後再加課10%，稅率就變成35%；另美國對大陸成衣課60%關稅，加課10%之後稅率高達70%。

大陸商品被課高關稅對台灣商品有利，但是台灣的賣家約五成是從大陸出貨，現在必須考慮將原物料帶回台灣製造，主打自有品牌，現在賣家多數還在觀望。

另外分散市場也是買家必走的路，開拓東南亞、中南美、非洲與澳洲市場等都是電商業已經在走的路，非洲大陸人多，華商的倉儲配送，已幫電商業鋪好路。

不過美國市場龐大，美國海關和邊境保護局的數據顯示，去美國透過小額豁免規則進口的貨物數量超過了13.6億件，較2023年的10億件增長36%，其中超過一半的包裹來自中國，每天進口的近400萬件小額包裹，超過30%是透過拚多多的Temu和Shein運抵美國。