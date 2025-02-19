英特爾傳賣Altera給銀湖資本　股價上漲逾16％

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾（Intel）在分拆出售消息下持續走揚，外電指該公司旗下特殊應用（FPGA）晶片部門Altera將賣給銀湖資本（Silver Lake），另有拆分事業傳出由台積電（2330）、博通（Broadcom）接手，促使Intel周二美股收盤每股報27.39美元，上漲16.06%，股價創去年8月以來新高，今年以來漲幅超過35.46%。

知情人士透露，銀湖資本正在就收購英特爾公司可編程晶片部門的多數股權進行獨家談判。這家私募股權公司正在研究對 Altera 的投資細節，Altera 的多用途晶片主要部署在電信網路中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士表示，雖然討論已進入後期階段，但具體持股規模尚未確定。他們表示，談判仍有可能被推遲或失敗，並要求因討論機密資訊而匿名。英特爾和銀湖資本的發言人拒絕發表評論。

英特爾去年表示，它將考慮出售所持有的 Altera 股份，彭博 11 月報導時表示，Altera 引起了萊迪思半導體公司 (Lattice Semiconductor Corp.) 及一些收購公司的興趣。先前知情人士透露，一些追求者對 Altera 的估值僅為 90 億美元。

英特爾周二美股收盤每股報27.39美元，上漲16.06%，今年以來漲幅超過35.46%。