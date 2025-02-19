預算被砍還是有家電補助！每台最高5000元　申請只到10月底

▲節能家電補助開跑，汰換老舊冷氣機及電冰箱最高可享補助5000元。（示意圖／Unsplash）



記者廖婕妤／台北報導

立法院凍結部分預算，經濟部節能家電補助遭砍20％經費，不過，經濟部今（19）仍宣布114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，汰換老舊冷氣機及電冰箱，每台新機補助3,000元，還可向財政部國稅局申請每台最高退稅2,000元，等於汰舊換新可享最高5,000元補助；但由於預算縮減，預估將減少補助60萬台、影響50萬戶民眾，申請期間也縮短至10月底，如經費用罄則提前截止受理。

經濟部能源署說明，家電汰舊補助於112至113年辦理期間，累計促成322.8萬台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量約19.3億度，實施成果良好；推估國內住宅老舊家電還有408萬台，為加速舊機汰換升級，落實深度節能目標，未來2年將持續推動補助措施，經濟部114年已編列68億元預算，預計汰換207萬台。

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經濟部能源署指出，今年補助預算經立法院凍結20％，不僅影響審案行政作業，補助台數也將縮減至147萬台，預估有50萬戶失去受惠機會；經濟部今日公告114年度補助購買期間（112年1月1日至114年10月31日），行政院公報將於明日刊登，在目前可用預算額度內，將受理申請補助至114年10月31日，如經費用罄將提前截止。

民眾申請案件將於總統府公告114年預算案後，陸續辦理撥款作業。能源署提醒，如購買一級能效冷氣、冰箱，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2,000元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高5,000元的節能優惠。

能源署提到，今年補助申請方式維持不變，住宅用戶於補助期間內購置一級能效冷氣、冰箱，配合回收家中舊機，即符合補助資格；備妥身份證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等文件影本後，可直接至補助專屬網站線上申請，或填寫紙本申請表，併同其他佐證文件，以掛號郵寄至指定信箱。

能源署表示，過去2年有8成以上民眾透過網路申辦補助，為了提升線上申請的便利性，今年會持續運用OCR光學辨識技術簡化資料輸入流程，縮短申請所需時間；建議民眾多利用24小時不打烊的線上申請服務，在家就可輕鬆送件，不僅快又省力，更有助於節能減碳。