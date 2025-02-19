輝達16天收復「DeepSeek危機」跌幅　救星竟是馬斯克？

▲xAI 18日發表Grok 3語言模型，使輝達股價收復DeepSeek 帶來的衝擊。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）成功度過「DeepSeek危機」，GPU需求將繼續強勁。輝達1／27因DeepSeek衝擊而遭遇重創大跌17%，但在馬斯克最新亮相的聊天機器人Grok 3提振下，輝達18日收漲0.4%至139.4美元，整整花了16個交易日收復失地。

2025年1月中國AI公司DeepSeek在AI效率方面取得突破性進展，輝達股價應聲下跌，市值一度蒸發近5000億美元。不過，大型科技公司並未因此削減在AI領域的投資計劃，反而繼續押注輝達的技術。

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馬斯克旗下的xAI 18日發表Grok 3語言模型，其性能超過Gemini、DeepSeek和ChatGPT等對手。而發表內容表示，xAI在短短三個月將數據中心容量翻倍，使用了20萬塊輝達H100 GPU打造出最佳AI，未來GPU的容量可能會進一步擴大至100萬塊。

馬斯克團隊還表示，已與戴爾達成50億美元協議，今年將向xAI交付搭載輝達GB200晶片的伺服器。DeepSeek的突破雖然加速了美國提高AI效率的努力，但並未改變業界大規模採購輝達晶片的現狀。

綜合外電報導，南韓代理總統崔相穆(Choi Sang-mok)日前透過聲明表示，為維持國家競爭力，決定要在2025年取得1萬顆GPU。根據外媒指出，南韓政府要採購的GPU就包括輝達的「H100」及「H200」GPU。

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