光電股鼎元無董事改選　股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

▲鼎元光電。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

光電股鼎元（2426）今（19）日公告，預計在5月27日召開股東會，今年雖然沒有董事改選，但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。

鼎元公告，今年股東會最後過戶日落在3月28日，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，不予發放紀念品。