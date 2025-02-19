光電股鼎元無董事改選　股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

▲鼎元光電。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
光電股鼎元（2426）今（19）日公告，預計在5月27日召開股東會，今年雖然沒有董事改選，但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。
鼎元公告，今年股東會最後過戶日落在3月28日，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，不予發放紀念品。
▲鼎元光電。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
光電股鼎元（2426）今（19）日公告，預計在5月27日召開股東會，今年雖然沒有董事改選，但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。
鼎元公告，今年股東會最後過戶日落在3月28日，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，不予發放紀念品。
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立法院凍結部分預算，經濟部節能家電補助遭砍20％經費，不過，經濟部今（19）仍宣布114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，汰換老舊冷氣機及電冰箱，每台新機補助3,000元，還可向財政部國稅局申請每台最高退稅2,000元，等於汰舊換新可享最高5,000元補助；但由於預算縮減，預估將減少補助60萬台、影響50萬戶民眾，申請期間也縮短至10月底，如經費用罄則提前截止受理。
2025-02-19 16:38
全台外籍移工人口數突破80萬人，新住民家庭更超過百萬人，為了讓其有更便利的生活，超商雙雄紛紛瞄準旅居商機，統一超（2912）全台門市將啟動「齋戒月友好商店」計畫，全家（5903）也針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入東南亞商品專區，今年目標將擴大至900店。
2025-02-19 16:14
欣欣百貨今日近中午宣布，董事會「全體一致通過」由李文英接任董事長一職。
2025-02-19 11:46
勞動部勞發署北分署1名吳姓公務員去年11月因職場霸凌而輕生，勞動部長洪申翰今（19）日證實，會追頒「三等勞動專員獎章」，且向考試院提出「因公撫恤」申請也通過，會依相關規定來做辦理；此外，勞動部也將在職安法當中設立「職場霸凌防治專章」，希望這個會期能夠送立法院審議，洪申翰說，專章是可以比較快速完成，中長期考慮是否擬定專法，但無論如何，能有效處理霸凌問題才是關鍵。
2025-02-19 10:48
高資產客戶的資金都配置在哪類型基金？「鉅亨買基金」表示，高資產客戶對配息型及累積型基金同樣偏好，其中約有84%的高資產客戶持有股票型基金，最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票型基金。
2025-02-19 15:41
證交所、櫃買中心今（19）公告，興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購結束，共吸80408筆投資人參與，以申購價1250元、每張125萬元估算，凍資逾千億元。
2025-02-19 11:22
欣欣百貨（2901）今（19）日重大訊息，公告接獲國軍退除役官兵輔導委員會通知，董事長尤志煌所代表的法人董事席次異動，改由前台北市政府副祕書長李文英接任，至於董事長人選，公司尚未正式公告。
2025-02-19 09:06
擁有逾79.8萬名受益人的「月配ETF始祖」復華台灣科技優息（00929）今（19）日除息，每股配息0.05元，為連續3次維持低檔，除息參考價18.62元，最高來到18.78元，收益入帳日為3月18日。
2025-02-19 10:15
日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，此次也對媒體公開辦公及員工活動區域，更帶領媒體穿上防塵衣，體驗工程師日常工作前的準備，以及進入無塵室一窺半導體廠作業流程。
2025-02-19 09:37
英特爾（Intel）在分拆出售消息下持續走揚，外電指該公司旗下特殊應用（FPGA）晶片部門Altera將賣給銀湖資本（Silver Lake），另有拆分事業傳出由台積電（2330）、博通（Broadcom）接手，促使Intel周二美股收盤每股報27.39美元，上漲16.06%，股價創去年8月以來新高，今年以來漲幅超過35.46%。
2025-02-19 09:12
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