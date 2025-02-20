▲ 財經專欄作家股魚(左)和樂活大叔施昇輝(右)都樂見0050分割 。（圖／資料照合成圖）

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

投資人關注的ETF0050分割議案，目前價格落在135~200元間，若分割案通過後，會重新站上200元嗎？財經專欄作家股魚表示，當然有機會，只是時間長短很難設算，但到那時，台股也站上超過4萬5千點「別說不可能」。

台股指數基本上就是在反映台灣企業發展活力，股魚表示，20年前台股指數只在6000至7000點區間，就連上萬點大家都說不可能，但隨著時間軸一路而來，已攀升至目前接近24000點的水準，顯示投資人對台企的獲利有信心。

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而且台股除了加權指數外，還有"加權報酬指數"，若將歷年來的除權息數據還原後，台股早已破50000點。

而長期推薦投資0050的知名作家樂活大叔施昇輝也說，0050分割當然好！還非常好！以前嫌200元貴，不敢買的人，現在只剩40元，還嫌貴嗎？不過，如果你以前不相信200元會漲到300元，現在千萬別以為40元能漲到60元。

施昇輝說，0050看的是指數，不是本身的價格！以前200元的時候，指數是24000點，如果漲到300元，指數就會到36000點。未來分割後，價格變成40元，如果漲到60元，就代表指數會到36000點。這時，要看你對台股的信心有多強。