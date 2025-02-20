蘋果漲價壓力大！　美銀：川普關稅逼漲9%

▲蘋果公司（Apple）。（示意圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普推動的關稅，美國銀行 (Bank of America)最新報告指出，蘋果公司可能需要將產品價格上調約 9%，才能緩解實施的關稅帶來的影響。

《CNBC》引用美銀報告，預估科技巨頭蘋果將不得不將 iPhone、iPad 和其他產品的價格提高一定幅度，前提是所有產品都將被徵收至少 10% 的關稅。

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分析師 Wamsi Mohan警告，無論該公司如何應對，其盈利都可能受到打擊。Wamsi Mohan發表分析之際，華爾街和大街都在爭先恐後地預測川普全面徵收進口稅計畫的後果。

川普簽署了一份對外國徵收「對等關稅」的備忘錄後，這些擔憂加劇了。在正在進行的關稅討論中，蘋果一直受到密切關注。本月早些時候，川普宣布對中國（蘋果大部分產品在中國組裝）徵收 10% 的關稅後，股價下跌。

美國銀行認為，蘋果此時只有2條路可以走，一條是在美國保持相同定價，另一條則是因關稅推高成本而提高定價的情況​​，報告指出如果蘋果不提高價格，2026 年每股收益將損失 26 美分，即 3.1%。

這是因為分析師假設價格上漲將使蘋果銷售的設備數量減少 5%。然而，Wamsi Mohan表示，如果較高的價格標籤不會減少銷量，那麼關稅的影響可能會更小。美銀認為，川普需要將價格上漲 9% 來抵消關稅負擔，以及銷售量可能受到的影響。

Wamsi Mohan指出，川普的互惠關稅計畫否定了蘋果避免對中國徵收部分關稅的潛在解決方案。他表示，雖然大多數 iPhone 型號現在可以在印度製造，但互惠稅預計將高於中國面臨的 10% 的費用。這位分析師表示，經過多年將生產轉移到印度後，目前約 15% 的 iPhone 是在印度生產的。

儘管有這些計算，美銀重申了他對蘋果的買入評級，稱關稅似乎「可控」，目前目標價定在265美元，潛在上漲空間約8%。