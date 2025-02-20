先探／謝金河：台積電帶給台股新難題

華爾街的百年名言：行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅！這話告訴大家，行情總是跟著市場預期發展的方向變化。二○二五年川普就職大典，川普的指揮棒從去年十一月六日確定當選後就遙控著世界的發展，川普最常掛在嘴邊的是「讓美國再偉大（MAGA）」，可是資本市場反應的反而是川普讓中國股市成為最大贏家。

文／謝金河

彭博資訊在二月十五日的專文報導，川普就職後，香港國企指數大漲十七％，恆生指數也大漲逾十五％，恆生科技指數大漲逾二五％，在二月十日到十四日的當周，恆生指數上漲七．○四％，恆生科技指數大漲七．三％，尤其是二月十四日恆生指數大漲八○五．九六，收在二二六二○．三三，台股加權指數下跌二四六．八，收在二三一五二．六五，台股與港股的差距縮小到五○○點左右，川普當選後，恆生指數在二月大漲十一．八四％，國企指數大漲十二．八六％，以科技股為主的深圳成分指數也拉出五．六四％的漲幅，這個大漲幅在全球股市中獨占鰲頭。

中芯漲，為何聯電不漲？

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中國上海股市在二○○七年就寫下歷史紀錄，二○一五年在大放水救市中，上證一度漲到五一七八．一九，上證十年線仍在二九二九附近，這也代表上證進入熊市已經歷時十八年，如果二○一五年起算也有十年之久，深圳的情況也是如此，香港則是二○一八年走空迄今，深滬港股遁入空頭市場至少有十年之久，這次DeepSeek橫空出世，為中國科技界帶來信心。

以這次與蘋果合作共同打造中國手機晶片ＡＩ平台的阿里巴巴為例，阿里在二○一九年最高一度漲到三○九．四港元，二二年最慘跌到六○．二五港元，這次一口氣從七七．三五大漲到一二四．三港元。另一個是小米從最慘的八．三一港元，這次大漲到四四．九港元，股價創了歷史新高。代表中國在電動車產業奔馳的比亞迪，在巴菲特賣壓中一度跌到一六七．八港元，這次再創三六六．四港元新高，還有掌握遊戲ＩＰ的泡泡瑪特，這次從十六．九港元大漲到一一二．八港元。

台灣投資人非常關注的中芯國際，儘管去年獲利衰退，去年第四季營收一五九．一七億人民幣，成長三一％，扣除非經常性收益的淨利四．四六億人民幣，衰退四五％，去年全年淨利三六．九七億人民幣，比二三年衰退二三．三五％，儘管業績衰退，過去一年來股價卻從十三．八八漲到五一．九港元，Ａ股的中芯從四○漲到一○九．五人民幣，這是中國全力扶植的國家隊，連力晶協助建廠的合肥晶合集成也從十一．七三漲到二九．七六人民幣，中國的成熟製程晶圓代工廠股價大漲，但是台灣的聯電、力積電、世界先進都萎靡不振，聯電最慘跌到三九．七元，力積電最慘跌到十三．五元，如果比實力，聯電應該不會比中芯遜色，但中芯背後有國家當後盾。

寒武紀領漲中國軟體股

這次DeepSeek效應為中國科技業帶來信心，中國相信自力研發的開放語言模型可以跟美國較勁，這可從元月二十七日美國ＡＩ供應鏈慘跌，Nvidia市值一天蒸發五八九○億美元最具代表性；元月二十七日台積電ＡＤＲ一天跌掉二九．七五美元，跌幅十三．三七％，也把台灣投資人的心都嚇出冷汗，在中國Ａ股的寒武紀從九五．八五漲到七七七．七七人民幣，令人驚嘆！有了寒武紀帶動，中國的軟體股像浪潮數字、中國軟件、金蝶國際股價紛紛大漲。

這個禮拜，中國國家主席習近平將接見馬雲、馬化騰，還有這次研發DeepSeek大出鋒頭的梁文鋒及宇樹科技的王興興，這次在春晚，宇樹的機器人穿棉襖跳舞的畫面讓中國傳誦，宇樹創辦人王興興一九九○年次，今年只有三十五歲，宇樹的機器狗售價比波士頓動力便宜八成以上，讓全世界對中國機器人產業刮目相看。這次DeepSeek鼓舞了中國科技股士氣，中國股市紛紛大漲，以中國股市走空十年來看，今年是最有可能反彈的一年，對中國來說，跌了十年的股市今年因為基期相對低，股市有「修復」的機會。很多大型科技股都在香港掛牌，最近寧德時代也要來香港籌資五○億美元，這些科技大廠也鼓舞了恆生指數，恆生科技股領航全球是這個原因。（全文未完）

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