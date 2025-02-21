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萬海大陸亞洲線下周每箱漲100美元　搶開齋節與潑水節前小旺季

▲萬海貨櫃船。（圖／萬海提供）

▲萬海帶頭調升大陸-亞洲航線運價。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

在亞洲區間航線居領導地位的萬海航運(2615)，在中國大陸通知客戶，自第九周起（本月24日），每箱（20呎櫃）運價調漲100美元，，每大箱（40呎櫃）運價調高200美元。攬貨公司指出，元宵節過後會有一個補貨小旺季，另印尼的開齋節與泰國的潑水節前也會有小旺季，萬海應該是想藉機推升運價，不過這次漲價計畫並不包括台灣市場。

大型攬貨公司副總經理指出，亞洲線運價差異很大，目前日本線每箱運價僅約100美元、新加坡約200美元、印尼線350美元、越南與泰國約400美元，完全看供需狀況，台灣陽明、長榮、萬海、德翔四大貨櫃船公司亞洲線都很強，因此在台灣市場，亞洲線運價一般是低於大陸市場的。

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另因遠洋線船隻會順道攬運亞洲線貨載，提供的運價也比純亞洲線低，但是服務比不上純亞洲線船隻，尤其外籍船公司都是系統服務，有事情很難找到人幫忙。

攬貨公司認為，萬海帶領這一波漲價，估計中東與星馬航線比較有機會上漲，其他航線可能僅能小漲1、20美元，不過今年運費水平很高，以本周上海到新加坡航航線來說，每箱運價有440元，去年同期僅約320元，而在疫情之前，亞洲線運價都僅在1-200美元之間，日本線還曾經出現零運費，靠收貨櫃場作業費，文件費等彌補運費損失。

關鍵字： 萬海大陸亞洲線漲100美元前小旺季

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