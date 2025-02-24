雇主反悔「收回錄取通知」！他兩頭空怒戰勞基法...結果出爐

▲雇主反悔收回錄取通知，民眾怒向北市勞動局陳情。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

有民眾在轉職時，遇到新公司反悔收回錄取通知，導致兩頭空的情況。這位勞工向北市勞動局陳情，最後調解成立，新公司雇主要賠償該位勞工2個月工資。台北市政府勞動局指出，雇主於招募及聘用都應秉持誠信原則，一經錄取即不得任意反悔，應讓勞工如期報到就職，並應遵守勞動基準法、民法及就業服務法等規範。

勞動局表示，去年底接獲一名勞工陳情指稱，其於7月底收到新公司錄取通知，並表示接受，經通知新公司報到日期，並於9月初向原任職公司提出離職，新公司於9月底與勞工確認報到日期，卻於11月初反悔收回錄取通知，造成該名勞工兩邊工作均落空。

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勞動局收到陳情後，隨即協助召開勞資爭議調解，並對雇主進行行政指導法令規定，最後調解成立，雇主賠償勞工2個月工資。

局長高寶華表示，年後常是熱門轉職潮期間，如同上面的案例，雇主已通知求職者錄取，求職者亦回應雇主願意前往任職，雇主亦再應允，應認為勞動契約已成立，求職者並著手辦理現職工作之離職，應具有信賴利益之保護，而雇主應特別留意勞動契約成立的時間點，基於誠實信用原則，雇主不得事後反悔，否則將產生勞資爭議及損害賠償。

然雇主能否取消錄取，還是要回歸勞動契約成立的時間點，依民法第153條規定，勞資雙方如互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，既然勞動契約已經成立，雇主基於誠實信用原則，就不得任意反悔錄取，此時若要終止勞動契約，則應依據勞動基準法第11條或第12條規定辦理。

勞動局呼籲，雇主於招募及聘用都應秉持誠信原則，一經錄取即不得任意反悔，應讓勞工如期報到就職，並應遵守勞動基準法、民法及就業服務法等規範；勞工如遇有類似爭議，也可向勞動局申請勞資爭議調解，可至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，填妥並親簽或蓋章後寄（送）至勞動局，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請，以保障雙方權益。

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