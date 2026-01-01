ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局　2025Q4七都房價呈現「盤整」態勢

財經中心／綜合報導

本次永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入。
調查時間2025/11/21~2025/12/02。回收有效問卷數為1376份。

永慶最新民調
新青安政策鬆綁+電子業出口帶旺！ 消費者看跌房價比例下滑至39%
根據永慶房屋2026年第一季網路會員調查，全台看跌明年第一季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%(圖一)，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，9/4宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。

逾五成消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲和打擊投機炒作！
68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年！
消費者認為第七波選擇性信用管制是否有助於抑制房價上漲呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示(圖二)，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示(圖三)，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持。

消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年(圖四)呢？陳賜傑指出，根據調查結果顯示，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

對新青安續辦看法！ 73%消費者支持續辦並調整新青安貸款
哪些新青安優惠條件希望能延續？ 利息補貼和貸款額度是首選
消費者是否支持政府將以不同現行方案續辦新青安貸款(圖五)呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。

至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續(圖六)呢？陳賜傑補充，據調查結果顯示，75%消費者希望利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度方案(額度8成、上限1000萬元)，顯示大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。

2026年房市交易量看法！ 68%消費者認為交易量僅小幅震盪在正負5%內
2026年房價看法！ 80%消費者認為房價可能持平或小跌
影響2026年房市變數！ 近七成消費者認為信用管制和房貸緊縮持續是關鍵
那麼，消費者如何看待2026年房市的價量表現呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多(圖七)，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌(圖八)，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。

本次調查也針對影響2026年房市走向的因素詢問消費者的看法，根據本次調查結果顯示，陳賜傑說明，68%消費者認為影響2026年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達65%。陳賜傑補充，由於第七波選擇性信用管制與房貸緊縮是直接影響購屋民眾「能不能買」的最根本原因，不僅可能使貸款成數降低、審核趨嚴，銀行額度控管也讓撥款不確定性升高。不過，12/18央行理監事會表示，房貸緊縮有持續緩解的可能，有望使核貸時間縮短，加速購屋流程。

2025永慶前瞻
2025Q4七都房價呈現盤整態勢！ 七都房價季增率介於-0.8%至0.8%之間
2024Q3-2025Q4七都房價累計跌幅在4.8%至8.9%之間
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析：根據「政大永慶即時房價指數」顯示(圖九)，2025Q3房市買氣降溫，屋主願意降價促成交，促動七都房價跌幅擴大。不過，2025Q4受到新青安鬆綁及電子業出口暢旺，市場以自住、首購需求撐盤，房價呈現盤整態勢，七都房價指數季增均在正負1%內。

進一步觀察七都房價指數與第七波選擇性信用管制前(圖十)相比，雙北市下跌約5%左右，跌幅較輕，桃園、新竹縣市跌幅在6%至7%之間，台中以南三大都會區下跌8%至9%左右。

預售交易低迷！ 建商待售餘屋量增
未來3年估有8-10萬戶建商待售餘屋
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據內政部統計，2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32至36萬戶新屋完工潮。

此外，葉凌棋指出，觀察近二年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制影響，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4,000件，交易低迷。不過，反觀近幾年來建照、新屋開工還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。

2025房市預估
影響2026年房市四大變數！ 國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場供給
葉凌棋指出，2026年面臨全球AI產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右國內房市的重要因素。而兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將將牽動台海情勢。

至於國內的變數則有房市政策與市場供給。在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮可能有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。另一方面，未來3年將有大量新屋完工潮，以及建商待售餘屋將釋出，大量市場供給湧現。因此，國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給將是影響2026年房市四大變數。

2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局！
全年交易量估25.1至26.4萬棟 較2025年減少3%至增長2%之間
葉凌棋說明，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估25.1至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%之間。

至於房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於一年前，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。

民調報告數據參考

