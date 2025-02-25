寫出誠實的力量！永慶誠實徵文比賽號召中台灣學子參加

▲永慶不動產積極推廣誠實徵文比賽，獲得南投縣平和國小張文馨校長支持。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團不僅推動「誠實」服務，也積極倡議誠實價值，2023年起舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，希望透過寫作，引導孩子探索誠實與自我的關係，深化品格教育。今年比賽邁入第三屆，在大臺中賽區的徵件對象包括臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣公私立國小中、高年級及國中學生，即日起至4月19日開放投稿，歡迎同學踴躍報名參賽。

「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」由聯合報系承辦，永慶加盟四品牌中區經管會贊助，前兩屆比賽共累計逾8,500件作品投稿。大臺中賽區由臺中市政府教育局擔任指導單位，臺中市政府重視教育發展，除強化學校軟硬體建設，提供學生們安全舒適的學習環境，也重視學生品德教育，臺中市政府教育局透過學校課程及創新教學方式，努力塑造友善的品德教育環境，培養學生成為誠信正直的社會公民。今年再次受邀擔任誠實徵文比賽指導單位，結合企業力量，共同推動好品德。

▲第二年贊助誠實徵文比賽，永慶加盟四品牌中區經管會善盡企業社會責任，盼為社會注入更多正向能量。

永慶慈善基金會董事、永慶不動產中區經管會長陳立信表示，如同永慶房產集團秉持的服務理念「先誠實再成交」，我們相信誠實不只是房地產交易服務的核心價值，更是社會穩定的重要基礎。品德教育是學校、家庭與社會共同的責任，希望透過徵文比賽，讓孩子深刻思考誠實對個人及社會的影響。

回顧去年大臺中比賽成果，共計216所學校參與、收到1,082件作品，頒獎典禮上，政府單位、學校、家長也都對活動相當讚賞。永義房屋中區經管會長王薏勝分享，去年夥伴到安親班推廣時，老師們都感到驚訝，覺得房仲業者竟然會舉辦這樣的活動，因此也大力支持，不僅在群組公告，也號召學生踴躍參加。台慶不動產中區經管會長林威志也說，看到這麼多學校熱烈支持，積極鼓勵學生參賽，讓我們更加堅信，我們正在做一件正確且有意義的事情，未來將會持續贊助、推廣。

▲「社區專家」有巢氏房屋攜手永慶不動產、永義房屋及台慶不動產中區逾400家加盟店，讓誠實品德深入日常。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾提到，寫作可以提升觀察力和表達技巧，加上作文已自成一個考試科目，參加誠實徵文比賽就是很好的練習機會，受到許多家長及學校的重視。有巢氏房屋身為「在地經營社區專家」，將攜手永慶不動產、永義房屋、台慶不動產中台灣區逾400家加盟店一起推廣，讓更多學子透過書寫體會誠實的重要性。

本屆比賽的題目設計貼近學生生活，國小中年級組題目為「因為誠實，大家更喜歡我」，高年級組為「誠實是我終身奉行的信念」，國中組則為「誠實面對，勇敢負責」，希望鼓勵學生透過真實故事與感悟，展現誠實的力量。各組第一名將獲頒3,000元獎學金及獎狀，以資鼓勵。

第三屆永慶誠實徵文比賽歡迎學生踴躍參加，讓誠實的精神在心中深耕發芽。更多資訊可至臺中、彰化、南投、雲林之永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/。

▲第三屆永慶誠實徵文比賽已開始徵件，歡迎臺中、彰化、南投、雲林的國中小學生踴躍投稿。