搶百萬年薪　泛官股彰銀校園徵才500名3／3開始報名

▲彰銀今年校園徵才500名。（圖／彰銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

彰銀創立於西元1905年，今年邁入第120年，為廣納優秀人才，即將於3月深入校園擴大徵才，展開系列校園徵才說明會，今年上半年預計招募人員總計約500名，並自2025年3月3日起開放報名。此外，依證交所公布112年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」，彰化銀行員工薪資中位數高達130萬元，更位居金融業前三名。

儲備核心業務辦事員(MA)－一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼AI及培育養成未來AI人力，招募數據工程師，總計約500名，並自2025年3月3日起開放報名。

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彰銀在推動永續發展、接軌國際方面表現卓越，近年來屢獲國內外多個獎項及評鑑肯定，如於主管機關舉辦之永續金融評鑑中連續兩屆位列銀行業前段班、雙料入選道瓊領先指數(原道瓊永續指數)世界指數及新興市場指數成分股、唯一公股銀行登上商周「碳競爭力100強」企業榜單，及獲金融聯合徵信中心頒發「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」等殊榮，展現長期實踐ESG及致力發展永續金融之卓越成效與領導地位。

今年彰銀將以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸、「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，積極落實各項具體行動方案，不斷精益求精、追求卓越，創造股東、客戶、同仁及社會的最大利益與價值，邁向永續共榮共好，同時為提升金融服務、優化核心業務，規劃招募更多優秀新血加入。

