Meta燒2兆讓HTC重傷　宏達電高層從一數字看到轉型契機

▲2014年透過外甥陳信生（圖）牽線體驗VR，隔年王雪紅決定全面布局VR軟硬體。

圖文／鏡週刊

宏達電與Google簽署2.5億美元（約新台幣82億元）的交易案，背後其實牽扯著美國3大科技巨頭（Google、Apple、Meta）參戰頭戴裝置開發的新變局，讓宏達電董事長王雪紅決定重新調整營運與銷售戰略，宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，從財報來看轉型已漸曙光。

科技圈人士指出，Meta、蘋果、Google互搶頭盔、眼鏡商機，前2者耕耘多年，握有技術，但Google棄守10年才回頭攻XR（延展實境）頭盔，「拿下宏達電研發團隊可以快速縮短與競爭者的落差，也能挹注宏達電資金，這是魚幫水、水幫魚，賣出好價格的時間點。」

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▲面對Meta祭補貼戰搶市，黃昭穎（圖）率公司朝VR軟體發展。

這一步也解決王雪紅在VR（虛擬實境）硬體銷售的痛點。這幾年宏達電硬體機種不斷推陳出新，從VR到XR頭盔，2023年更突破笨重頭盔的限制，推出重量不到200公克且價格萬元有找的VR眼鏡，但卡在出海口與對手大撒幣補貼，銷售狀況不佳。

國際研調機構指出，去年第三季全球VR頭盔出貨量下跌4％，Meta異軍突起市占衝上6成5，狠甩蘋果，把宏達電踢出榜外。黃昭穎說，Meta大量補貼降價搶市，累積虧損600億美元（約新台幣2兆元），每年還會續虧180至200億美元。

▲法國巴黎聖母院因火災損毀，HTC出手以VR讓聖母院重現在世人眼前。（圖／HTC提供）

黃昭穎非常清楚，以宏達電目前的財報狀況，若排除2018年靠賣掉手機代工部門虧轉盈，其實已連9年虧損，合計超過700億元，根本不可能學Meta海撒補貼搶市，「銷售狀況會調整以VR軟體服務來賣硬體。」

▲宏達電深耕心靈和運動VR內容，成為全球第一家登上太空的VR公司。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

記者好奇，台灣普遍的強項是硬體而非軟體，為何要瞄準VR軟體服務？黃昭穎充滿自信，他說從財報來看，大家只關注營收和獲利的變化，但「毛利率」數字才是宏達電轉型的重要指標，「去年開始，宏達電毛利率來到4成的新高水位。」



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