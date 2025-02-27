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AI產業鏈帶動科技人才需求大增　人力銀行解析面試QA

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面試。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者廖婕妤／台北報導

科技業儼然已成為台灣經濟的核心支柱，AI創新應用推動全球半導體市場，吸引國際晶片大廠、雲端服務業者與設備供應商加碼投資台灣，對於高端技術人才的需求也隨之增加，人力銀行指出，已有逾8成科技業曾聘用研發替代役，而從面試題目中也可看出，除了提升硬實力，對於業界生態與未來趨勢的掌握也相當重要。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，科技業的確是台灣經濟成長的關鍵引擎，因此，專業技術人才的需求將持續上升，這股趨勢也引發熱議。就有不少網友討論要如何進入科技業，甚至直接詢問，進入科技業會遇到的面試問題。

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網友羅列面試題目，包含「你對這個產業了解多少？請簡單描述」、「在我們部門需要了解光學原理、黃光製程、以及一些程式的編寫，你認為你自己可以勝任嗎？為甚麼你認為自己可以勝任」、「如果你周末跟家人要出遊但是禮拜五晚上突然有急事要回公司處理你 、可能會處理到明天，會怎麼做」、「請依照你的經驗說服我你具有可以跟不同領域不同部門的人一起溝通協作的能力」。

曾仲葳認為，從這些題目中，不難發現，業者除了注重專業技能，以及團隊合作、應變等軟實力，也必須對產業有深入的理解，這也提醒有志進入科技業的求職者，除了提升硬實力，對於業界生態與未來趨勢的掌握也至關重要。

另外，面對科技業缺工挑戰，1111人力銀行總經理張篆楷指出，許多科技大廠已透過「研發替代役制度」提前布局人才。根據年初調查，高達80.3%的科技業曾聘用研發替代役，其中員工規模超過200人的大型企業對研替人力的需求更甚於中小企業，顯示研發替代役已成為補足科技業人力缺口的重要管道。

關鍵字： 科技業人才需求研發替代役面試題目科技趨勢

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