ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶　真相是根本沒有地主戶

詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶 真相是根本沒有地主戶（圖／永慶房產集團提供）

▲新北市再傳預售屋詐騙，永慶房產專家籲「小心假中人真騙錢」。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

詐騙層出不窮，連民眾買房售屋都淪目標！日前有不肖人士自稱為新北市某預售屋地主，能協助民眾以低於市面行情的價格，買到地主保留戶，不料是騙局一場，該建案根本沒有地主戶與地主保留戶。永慶房產專家提醒，現在有不少詐騙集團冒充屋主、假買方，民眾如果有購售屋需求，建議還是要經由正規房仲業者或代銷公司，才能提高對自己的保障。

類似「假中人」詐騙新竹也有案例
「不肖人士利用民眾的比價心理，聲稱可以用低價協助購買預售屋，實際上根本沒有房源可以販售，目標很可能就是要詐騙民眾買房的訂金等款項！」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，這種「假中人真騙錢」手法，過去在新竹也曾發生類似案例。

詐騙集團向民眾謊稱，可以透過「中人」，也就是介紹人，用低價取得建商與地主保留戶，或是條件更好的房型，吸引民眾跟「假中人」購屋。為了避免民眾向建商求證，假中人還可能要求「特殊管道要低調處理」，讓受騙買方無法獲得正確的資訊與查證，甚至造假房屋預定單、收據、合約等，提高可信度。縝密手法讓多人受害，詐騙得手上千萬的訂金、簽約金、工程款等。

詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶 真相是根本沒有地主戶（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，小心假行情、假屋主、假買方、假中人、假債權等5大房產詐騙。

專家提醒「3異常情形」高機率是詐騙
想預防「假中人」房產詐騙，陳賜傑建議，購買預售屋時，但凡不是直接跟建商或代銷業者購屋，都應該提高戒心，不要輕信中人或詐騙集團的話術。也要小心有不肖人士利用職務之便，或是離職員工設局詐騙，如果有「預售屋款項要求匯款到私人帳戶」、「不在建案銷售中心或仲介門市簽約」、「拒絕買方聯繫建案建商確認房屋資訊」等情形，高機率都是詐騙，要仔細查證再做決定。

最後陳賜傑提醒：「已知的房產詐騙手法，從騙10萬定金到過戶整棟房子的案例都有！」除了「假中人真騙錢」，還有「假屋主真詐財」、「假買方真奪屋」、「假行情真低賣」、「假債權真法拍」等5大房產詐術，不論是否有購售屋計畫、名下有無房產，都可能成為詐團目標。

如果民眾有興趣了解更多「房詐」知識，永慶房屋持續舉辦「預防房產詐騙公益講座」，拆解5大房產詐騙手法，歡迎到現場來瞭解更全面的房產防詐知識，也歡迎到永慶房屋在雙北直營店免費詢問。若想即時獲取房產防詐知識，還有《小心房產詐騙，買賣租才安心—永慶防詐專區》，網站上有5大房產詐騙案例解析、避詐關鍵，以及防詐短影音與圖卡懶人包等。詳情請參考：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/prevent-fraud/

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

推薦閱讀

伺服器需求有撐　去年第四季DRAM產業營收季增9.9%

伺服器需求有撐　去年第四季DRAM產業營收季增9.9%

根據TrendForce最新調查，2024年第四季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9.9%；由於server DDR5的合約價上漲，加上HBM集中出貨，前三大業者營收皆持續季增。平均銷售單價方面，多數應用的合約價皆反轉下跌，唯美系CSP增加採購大容量server DDR5，成為支撐server DRAM價格續漲的主因。

2025-02-28 06:00
228連假出勤工資一次看　這天上班拿雙倍薪

228連假出勤工資一次看　這天上班拿雙倍薪

228和平紀念日共有3天連假，但不少勞工仍需要出勤，依勞基法規定，2／28和平紀念日為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，若徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給；若適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

2025-02-28 06:00
輝達市值跌破3兆美元　彭博：未能讓投資人驚艷所致

輝達市值跌破3兆美元　彭博：未能讓投資人驚艷所致

人工智慧（AI）火車頭輝達（NVIDIA）財報揭曉，雖然營收高於市場預期，但外媒《彭博社》卻認為公司表現未能讓投資人驚艷，導致財報公告後股價下跌，輝達美股周四收跌近8.5%，創1個月來單日最大跌幅，市值同時失守3兆美元大關，退至2.94兆美元，美股中僅蘋果電腦獨留市值3兆美元俱樂部。

2025-02-28 11:08
0050分割「1拆5」大動作！每張4萬有找　小資族喜迎4利多

0050分割「1拆5」大動作！每張4萬有找　小資族喜迎4利多

近期市場繪聲繪影地傳出元大台灣 50 ETF（0050）可能進行一分割五（1:5 拆股） 的討論，，並將於 2025 年 4 月 24 日召開受益人會議，會議中將決定是否通過分割議案引發投資人關注。但這樣的分割意味著甚麼？投資人可以藉此受益嗎？能夠用更便宜的價格買到0050嗎？到底對小資族來說0050分割是福是禍？今天一次搞明白。

2025-02-28 10:26
國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

昨（27）日台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349.37點，跌幅-1.49%，大盤收在23053.18點，成交量放量至5345億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，輝達財報反映出看好AI發展無虞，讓市場吃下定心丸，近期川普關稅議題持續干擾股市，包括美國計劃再度祭出對中國半導體出口的限制，以及3月將對加拿大及墨西哥課徵關稅，各國摩擦再起，再度成為市場的不確定因子，預期台股近期仍以大箱型區間為主。

2025-02-28 06:05
涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

有「生技界美魔女」之稱的三顧股份有限公司前董事長楊智惠，遭爆涉嫌在2022年任職時，指示部屬先將公司的研發資料備份交給她後，再與部屬先後帶槍投靠到競爭對手超基因公司；楊智惠還涉嫌把應保密的研究案內容，交給她指導的研究生撰寫博士論文，觸犯《營業祕密法》等5項罪名，台北地檢署27日偵查終結，以竊取營業祕密等罪起訴楊智惠及其他兩名部屬。

2025-02-27 22:10
廣達2024年EPS大賺15.49元創高　每股配息13元

廣達2024年EPS大賺15.49元創高　每股配息13元

代工廠廣達今天公布2024年財報，受惠於人工智慧（AI）需求，合併營收達新台幣1.41兆元、年增30%，歸屬於母公司稅後淨利約597.02億元、年增50.5%，每股盈餘15.49元，大賺逾一個股本，寫下1999年掛牌上市以來、26年新高。

2025-02-27 18:12
「新新併」勞資達成共識　金管會：尚未收到相關文件

「新新併」勞資達成共識　金管會：尚未收到相關文件

台新金（2887）、新光金（2881）仍在進行合併，2月25日在勞動部見證下台新金、新光金及新光銀行工會勞資三方對於勞工安置計劃達成共識，金管會銀行局王允中表示，看報紙才知勞資協議已經達成共識，不過目前尚未收到相關文件。

2025-02-27 17:56
漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食（1268）今日董事會通過2024年財報，全年合併營收為59.30億元，年增21%；稅後淨利為4.25億元，年增32%；EPS為10.06元，全年賺逾1股本，寫歷史新高。針對今年展望，公司指出，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，預計全年共有14家展店與改裝計畫，力拚今年底全台總店數達60家。

2025-02-27 17:46
聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

IC設計大廠聯發科（2454）今日公告，董事會決議113年下半年股利分派，每股將配發25元，並訂於7月3日除息，最後過戶日為7月6日，並預計7月31日配發股利。

2025-02-27 17:32

讀者迴響

熱門新聞

前十大貨櫃船司僅陽明等三家未在大陸造船　營運船舶都有大陸造

美失業人數超預期　輝達漲2.6%轉跌2%

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

228連假出勤工資一次看　這天上班拿雙倍薪

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

0050分割「1拆5」大動作！每張4萬有找　小資族喜迎4利多

ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

2.295%超低利！青創貸款一次看懂

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366