詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶　真相是根本沒有地主戶

▲新北市再傳預售屋詐騙，永慶房產專家籲「小心假中人真騙錢」。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

詐騙層出不窮，連民眾買房售屋都淪目標！日前有不肖人士自稱為新北市某預售屋地主，能協助民眾以低於市面行情的價格，買到地主保留戶，不料是騙局一場，該建案根本沒有地主戶與地主保留戶。永慶房產專家提醒，現在有不少詐騙集團冒充屋主、假買方，民眾如果有購售屋需求，建議還是要經由正規房仲業者或代銷公司，才能提高對自己的保障。

類似「假中人」詐騙新竹也有案例

「不肖人士利用民眾的比價心理，聲稱可以用低價協助購買預售屋，實際上根本沒有房源可以販售，目標很可能就是要詐騙民眾買房的訂金等款項！」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，這種「假中人真騙錢」手法，過去在新竹也曾發生類似案例。

詐騙集團向民眾謊稱，可以透過「中人」，也就是介紹人，用低價取得建商與地主保留戶，或是條件更好的房型，吸引民眾跟「假中人」購屋。為了避免民眾向建商求證，假中人還可能要求「特殊管道要低調處理」，讓受騙買方無法獲得正確的資訊與查證，甚至造假房屋預定單、收據、合約等，提高可信度。縝密手法讓多人受害，詐騙得手上千萬的訂金、簽約金、工程款等。

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，小心假行情、假屋主、假買方、假中人、假債權等5大房產詐騙。

專家提醒「3異常情形」高機率是詐騙

想預防「假中人」房產詐騙，陳賜傑建議，購買預售屋時，但凡不是直接跟建商或代銷業者購屋，都應該提高戒心，不要輕信中人或詐騙集團的話術。也要小心有不肖人士利用職務之便，或是離職員工設局詐騙，如果有「預售屋款項要求匯款到私人帳戶」、「不在建案銷售中心或仲介門市簽約」、「拒絕買方聯繫建案建商確認房屋資訊」等情形，高機率都是詐騙，要仔細查證再做決定。

最後陳賜傑提醒：「已知的房產詐騙手法，從騙10萬定金到過戶整棟房子的案例都有！」除了「假中人真騙錢」，還有「假屋主真詐財」、「假買方真奪屋」、「假行情真低賣」、「假債權真法拍」等5大房產詐術，不論是否有購售屋計畫、名下有無房產，都可能成為詐團目標。

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