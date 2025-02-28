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永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區

永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區（圖／永慶房產集團提供）

▲台鐵地下化加上捷運建設，桃園區交通有望在未來大躍進，便捷的交通也吸引雙北外溢人口移居。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比周邊縣市為房價凹陷區，吸引通勤人口入住，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，交易量穩定、連續兩年蟬聯第三名；台中市西屯區2024年則是交易量逆勢成長8%、衝上第四，而台中市北屯區則連續兩年名列第五。

永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區（圖／永慶房產集團提供）

▲中壢區做為南桃園發展重心，不僅生活便利、房價相比周遭縣市更是親民，吸引通勤族入住。

房價凹陷區！ 中壢區、桃園區連續兩年搶進冠亞軍
桃園市中壢區2024年以年成交3,344棟，榮登全台中古屋交易量第一名行政區，2023年則以3,393棟、名列第二名。台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，桃園市工業區數量位居全台第二，且航空城開發計畫，提供大量工作機會，吸引就業人口移入，加上中壢區發展時間早、生活機能完備，而捷運綠線、機捷延伸、台鐵地下化等工程也提升交通便利性。此外，目前中古屋每坪平均單價約33萬元，對比於雙北、新竹房價仍是親民，對於通勤族來說誘因大。

桃園區2024年以3,175棟交易量、位居第二，然而2023年它可是以3,453棟搶下第一。永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱解釋，桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，而捷運綠線、台鐵建設也逐步跟上，未來有相當的成長空間。受到雙北市的高房價影響、加上鄰近國道交流道，且生活機能相較於林口、龜山一帶更為優秀，許多外移人口會選擇到桃園區購屋、通勤上班，連帶促進近年房價穩定成長。

永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區（圖／永慶房產集團提供）

▲淡水區做為雙北市交易量最高行政區，近年生活機能逐漸完善、加上交通建設利多，吸引小資族提前卡位。

新北蛋白淡水區需求穩定 交通建設持續改善成一大助力
新北市淡水區則是連續兩年蟬聯全台交易量第三名的行政區，更是雙北市中古屋交易量最高的區域，2024年達3,109棟。永慶不動產淡水新市國小加盟店長董泰汾說明，淡水區房市交易集中在淡海新市鎮一帶，受到淡江大橋、淡北道路的交通改善利多加持，及生活機能逐漸完備影響下，許多通勤族選擇在此購屋。此外，淡水擁有雙北市區少見的自然景觀，也吸引退休族群、外籍人士移居此處。而且在每坪平均單價不到30萬的吸引下，考量到荷包的首購、小資族也會前來購屋置產，因此近年淡水區交易量都名列前茅。

永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區（圖／永慶房產集團提供）

▲西屯區自縣市合併後一直是台中市政經中心，健全機能滿足生活所需，帶動中古屋交易量穩定不墜。

台中西屯區交易量逆勢成長 搶下全台第四、中台灣第一
2024全台行政區交易量第四名，則由台中市西屯區以年成交2,757棟拿下，相較於2023年，交易量逆勢成長8%之多。有巢氏房屋12期逢甲聚利加盟店長蘇一峻表示，自台中縣市合併後，西屯區一直是台中的主力發展中心、也是傳統蛋黃區，不僅住宅物件需求大、交易量更是穩定。也因為發展時間早，百貨公司、公園、學區等建設，也都相當優秀和完備，加上捷運藍線未來也會貫穿西屯區，讓交通便利性再升級。從房價來看，西屯區交易量主要以中古屋為主，每坪平均單價約為36萬元，相較於鄰近北屯區的預售和新成屋的推案區塊，西屯區機能更佳完善，也因此交易量能逆勢成長。

永慶房仲盤點2023、2024全台中古屋5大交易熱區（圖／永慶房產集團提供）

綜觀全台中古屋熱門交易行政區排名，基本上變動不大，前五大交易熱區不僅是人口淨流入行政區，也都有交通建設、通勤便利的議題發酵，相較於鄰近區域、縣市的親民房價，也成為購屋族考量重點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，跟預售屋、新成屋相比，中古屋價格相對實惠，加上室內實坪大、低公設、周邊生活機能較好等優勢，對於首購、小資族、小家庭更具吸引力。然而，購買中古屋除了屋況要注意外，貸款年限可能隨著屋齡而縮短，也要洽詢銀行等專家意見，才能買得開心、住得安心。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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