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從10萬騙到2千萬！　買房當心「斡旋金」詐騙

從10萬騙到2千萬！買房當心「斡旋金」詐騙（圖／永慶房產集團提供）

▲常見「仲介斡旋金返還」發生於房地產消費糾紛，永慶房產專家提醒，小心斡旋金詐騙。示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

別以為金額小就不會受騙！根據內政部房地產消費糾紛統計，「仲介斡旋金返還」是常見糾紛原因。永慶房產專家提醒，如果仲介收斡旋金後卻出現兩種情形，務必提高警覺，就怕有黑心仲介利用職務之便，將錢財不當挪用，甚至故意設局詐騙。

仲介收了斡旋金卻冷處理？要警覺
什麼是斡旋金？永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，斡旋金指的是買房時買方為展示誠意，提供仲介向屋主議價的款項，如果議價成功就轉為訂金、失敗則退回給買方。至於斡旋金的保管責任，如果仲介公司沒有特別規範，通常就會由仲介個人代為保管，也就會有比較大的安全風險。

「在斡旋金詐騙的案例中，比較常見的是黑心仲介收下斡旋金私用，屋主根本不知道有人出價；或是即將離職的仲介惡意吸金，向多位買方收取斡旋金後，捲款消失。」陳賜傑表示，無論是哪種情形都嚴重損害買方權益。曾有個案例是，買方付10萬元的斡旋金後，整整一周都沒收到仲介回報進展，打聽之下才知道房子早在半個月前就賣掉了，仲介知道謊言敗露，才同意將斡旋金退回；好險買方即時察覺異常，因為幾天後該品牌門店已關門大吉、人去樓空，如果這時才想追討恐怕不容易了。

買賣無共識卻拖延不還斡旋金？恐有詐
尤其黑心仲介設局詐騙，因為具備房產買賣的專業知識，使受害買方更難辨別出詐騙。曾有一起房產詐騙，黑心仲介假意可協助某建商，整合台北市相鄰的幾戶屋主進行買賣，還擅自偽刻屋主印章用於「買賣議價委託書」，再藉口屋主過世致使繼承人急需用錢周轉，先後向建商詐取逾2千萬元得逞，直到建商要求與屋主簽署買賣合約，仲介掰不出理由推託，騙局才被揭發。

陳賜傑分析，市場上以斡旋金議價是常態，因此買方付斡後，仲介會積極協助買賣方取得共識、盡速簽約成交。也就是說，如果有仲介「收了斡旋金卻冷處理」、「買賣無共識卻拖延不還斡旋金」恐怕有詐，要小心黑心仲介是否利用付斡到退回的時間差，將斡旋金挪作己用，再利用不同說詞延後退款，甚至存心詐騙，用低於行情的價格吸引多為買方付斡，實則計劃捲款跑路。

從10萬騙到2千萬！買房當心「斡旋金」詐騙（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，若有「收了斡旋金卻冷處理、拖延不還」恐怕有詐需警覺。

永慶房產專家建議「付斡4要」防詐
若想預防歡喜買房卻慘遭詐騙的情形，陳賜傑建議有「付斡4要」：一、要選擇合法、誠實的仲介業者，最好是大型連鎖品牌，通常會有較完整的價金保障制度，提高交易安全；二、要簽立斡旋契約或索取收據，清楚註明誰付款、支付多少價額、誰簽收，保障自己的權益；三、要在房仲店頭立約，或是確保收據上有房仲公司「大小章」，以確保仲介人員身分無造假；四、要謹慎付款，一般而言，斡旋金額不會高於10萬元，如果是高總價的房地產買賣則例外，遇到要支付較高價額的斡旋金時，可使用支票並註明「禁止背書轉讓」且指定屋主為領款人，以防止仲介藉機挪用。

陳賜傑補充，當屋主同意買方出價後，斡旋金會轉為訂金，簽約買賣契約時再補足剩餘頭款即可。如果真的不幸遇上斡旋金詐騙，可以先向仲介所屬仲介業者申訴，或是寄發存證信函、律師函，私下協商解決，也可以向法院或調解委員會申請調解，若調解不成則再提起訴訟。

買房是人生大事，除了謹記以上「付斡4要」，降低被黑心仲介詐騙斡旋金的風險，還要小心「假屋主、假買方、假行情、假債權與假中人」等5大房產詐騙，為了提醒大家有哪些房產詐騙手法要注意，永慶房產集團於全台舉辦逾600場「預防房產詐騙公益講座」，將防詐的重要觀念傳播到各個鄰里社區，讓不擅長使用網路的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識。

若想即時獲取房產防詐的相關知識，收看房產防詐短影音與圖卡懶人包等，可以到《小心房產詐騙，買賣租才安心—永慶防詐專區》了解更多：https://event.yungching.com.tw/spcampaign/prevent-fraud/

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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