美國線運價今年以來腰斬、下周美西跌破2千美元　3月中或4月回升

▲美國線運價今年以來已經腰斬。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場今年1月2日以來運價周周跌，美西線每大箱(40呎櫃)已經從5900美元跌到目前的2200美元，美東從6900美元跌到目前的3500美元，下周一(3月3日)美西給長約客的運價，旺季附加費將自1000美元降為300美元，去年長約價簽在1500美元的客戶，加300美元後總運價為1800美元，一般客戶美西線運價估約2100美元，美東約3200-3300美元。

歐洲線船公司原計畫3月3日將目前的每大箱2500美元運價提高到4000-4100美元，今日最新消息是會降低漲幅，每大箱改收3100-3200美元，至於運價會不會很快又跌回2字頭，估計下周內就可揭曉。另船公司在美西線對於一班船能提供兩百大箱以上貨載的攬貨公司，本周就已經給出1900美元特惠價，估計下周還會再降。

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超大型攬貨業A公司負責人認為，今年市場貨量不如預期，春節後淡季拉得很長，現在看美國線運價或許3月中可以回升，但另一家超大型攬貨業B公司負責人認為，至少要等到4月才能見到回升，不過4月船公司一定會拉升運價，因為4月底年度長約就到期了，不調升將不利長約價談判。

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM25)，3月2日至5日即將在美國加州長堤召開，這項會議也是船貨雙方打探消息與協商新年度長約運價的最佳時機，美國超大型百貨連鎖與進口商都會派員出席會議，會期內的聯誼與談判活動，就會知道超大型直客年度合約價大約簽在多少，大型直客與一般直客長約價則會往上加。