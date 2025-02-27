永佳捷董座許作名兼任總座　力拚「年底興櫃、明年底上市」

▲永佳捷董座許作名。（圖／永佳捷提供）

記者高兆麟／綜合報導

電梯大廠永佳捷董事長許作名今日表示，雖然政府祭出史上最嚴厲的信用管制措施，導致房產受到波及，不過中長期來看，建商此時正得以調整步伐，未必是壞事，而永佳捷公司仍看好未來市場發展；展望今年新梯加上汰舊換新的訂單量成長40%、出貨量成長51%，收入成長187%，今年力求損益兩平或能創造獲利，預估年底上興櫃的目標以及明年底上市的步伐不變。

許作名表示，雖然訂單符合預期，但受到長期缺工的影響，工程完工入帳滯后，為了兌現今年損平的承諾，更進一步疏理電梯安裝市場的緊張情勢，公司做出組織變革，他將兼任總經理，帶領全體同仁向前衝刺，而原總經理蔡定憲則轉為總經理特助，協助專案執行層面。

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許作名表示，永佳捷從2023年4月18日啟動後，不到2年時間逐步在業界建立知名度與根基，2024年新梯加汰改的受訂量是2150台，出貨達到1400台，而永佳捷現在的電梯保養量約3900台，迄今仍持續與諸多小廠洽談合作或併購增加維保台數，預估今年底保養台量可望達到7400台左右。

但許作名也坦承，在公司快速擴張的同時，對第一線安裝同仁的獎金制度，去年曾做過改變，目的在建立更高效、公平、合理的基礎，讓「能者多勞、獲取更多獎金激勵，並加快進程，完成交付客戶使用」。

他說，雖然制度的改變讓電梯安裝調試的多數同仁獎金增加，但遺憾的是，極少數同仁因新制改變，公司未能與其充分溝通而產生誤解，導致獎金扣減進而釀出爭議，這是公司努力不足的缺憾，也讓客戶、股東們關切，對此許作名深表遺憾並向所有員工與合作夥伴致歉。

許作名強調，兼任總經理後立即成立「行動辦公室」，包含他自己在內的各高階主管，都要求分配管理區域，不定期前往工地現場視察，以了解問題並即時因應。小年夜前夕他就前往台中烏日高鐵站，一處樓高24層，地下4層超過千戶的大型案場巡視，以了解安裝進度與安全防護情況，也慰勞辛苦的安裝電梯夥伴並致贈紅包。

許作名說，永佳捷公司有決心深根台灣，為了招募優秀人才，達到「召之想來、來之能戰、戰之必勝」的原則，除了祭出豐厚薪資、提升福利，還將運用公司的增資股權，獎酬吸引人才、留住人才。他有信心秉持過去親力親為、身先士卒的行動力，帶領大家向前衝刺，不辜負股東與客戶們的期待。