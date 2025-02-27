漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

▲漢來美食旗下「漢來上海湯包」今年預計開出4家新店。（圖／漢來美食提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）今日董事會通過2024年財報，全年合併營收為59.30億元，年增21%；稅後淨利為4.25億元，年增32%；EPS為10.06元，全年賺逾1股本，寫歷史新高。針對今年展望，公司指出，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，預計全年共有14家展店與改裝計畫，力拚今年底全台總店數達60家。

漢來美食表示，去年每月營收屢創同期新高，南港宴會廳在首個完整的營運年度就創下4.26億元佳績，目前已經成為大台北地區炙手可熱的宴會場地；北高3個宴會廳農曆年節6天的總營收更年增13%。

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漢來美食指出，中餐體系漢來名人坊、漢來上海湯包、溜溜酸菜魚、上菜片皮鴨系列，以及漢來蔬食、東方樓等，去年也創下總營收破20億的新紀錄，其中去年7月剛在高雄夢時代購物廣場新開幕的「上菜」片皮鴨專賣店，短短半年單店業績也突破4,500萬元，堪稱是集團旗下黑馬品牌代表。

展望今年，漢來美食預計有14家展店與改裝計畫，「漢來上海湯包」最快4月底會在台南誠品開出第7家分店，緊接著南港LALAPORT、統一時代百貨台北店、台中洲際漢神購物中心都會有新的分店陸續開幕。此外，人氣自助餐廳「島語」今年也將會有4家新展店及改裝店，率先於Q3開出的將是漢神百貨店；連續2年榮獲米其林推薦的台菜餐廳「福園」，年底也會揮軍北上，將是該品牌外展的第1家分店。

除了實體店面，連年表現逐步上揚的電商，除了三節禮盒，未來也更積極開發多元優質商品，掌握線上龐大購物商機。在逐步擴張策略下，漢來美食今年底，預估全台總店數將會來到60家。