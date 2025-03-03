桃機新國門擬拋200億聯貸　5銀行爭食商機

▲桃園機場第三航廈工程。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

桃園機場公司新國門第3航廈（T3）興建進度接近尾聲，逾956億元的興建案最後約2成、資金規模上看200億元聯貸案近期釋放聯貸意向，背後涉龐大商機，5家公、民營金融機構有意評估，市場盛傳動作積極的民營銀行為搶主辦，利率已殺向1.68％，即將成為近期最低行情。

業者透露，桃園國際機場3航廈依規劃將在明年底完工，屆時將一年365天、24小時全年無休，桃機公司的3航廈每年總旅客作業容量高達4500萬人次，未來旅客量體超車1、2航廈總和，高達6成以上，除了台銀、兆豐銀等公股企金聯貸「老班底」有望成為主辦行以外，中信金（2891）、元大金（2885）、國票金（2889）等3家金控也有意搶主辦行的商機。

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「銀行先搶聯貸服務，看的是整體金控貢獻度。」民營金融業者觀察，T3興建進入最終段，若金融業者卡位成功，將可從免稅店、餐飲零售、貴賓室經營、電信、銀行、停車場等業務取得橫向合作的空間，異業服務形成「大聯盟」的規格，同步爭取機場換匯、台外幣ATM裝機、機場保險櫃檯等業務，對企金部隊來說極具「吃一單撐10年」的誘因，已可預見聯貸案讓利競標。

相較於民營銀行積極沙盤推演、企圖一改過去機場航廈多由台銀、兆豐銀提供金融服務的格局，公股銀行對於T3聯貸案態度相對保守，台銀、兆豐銀僅表示內部尚未對此展開正式討論。

