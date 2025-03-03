市場關注經濟數據及關稅措施　美股開盤小幅走高

▲華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。（圖／路透）



文／中央社

美國對主要貿易夥伴課徵關稅的關鍵日期到來之前，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高，同時投資人正等待一連串數據報告來衡量美國的經濟狀況。

道瓊工業指數開盤小漲59.6點或0.14%，報43900.49點。

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標準普爾500指數開盤小升13.8點或0.23%，報5968.33點。

那斯達克指數開盤上漲76.1點或0.40%，報18923.36點。