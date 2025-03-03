市場關注經濟數據及關稅措施　美股開盤小幅走高

▲華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。（圖／路透）
文／中央社
美國對主要貿易夥伴課徵關稅的關鍵日期到來之前，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高，同時投資人正等待一連串數據報告來衡量美國的經濟狀況。
道瓊工業指數開盤小漲59.6點或0.14%，報43900.49點。
標準普爾500指數開盤小升13.8點或0.23%，報5968.33點。
那斯達克指數開盤上漲76.1點或0.40%，報18923.36點。
▲華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高。（圖／路透）
文／中央社
美國對主要貿易夥伴課徵關稅的關鍵日期到來之前，華爾街股市主要指數今天開盤小幅走高，同時投資人正等待一連串數據報告來衡量美國的經濟狀況。
道瓊工業指數開盤小漲59.6點或0.14%，報43900.49點。
標準普爾500指數開盤小升13.8點或0.23%，報5968.33點。
那斯達克指數開盤上漲76.1點或0.40%，報18923.36點。
關鍵字： 美股
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王品（2727）今（3）日召開董事會通過2024年度財報，去年EPS為15.66元，連續2年超過15元，兩年合計賺超過3個股本；董事會決議每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%，以今收盤價235.5元計，殖利率為6.2%，並將於6／5召開實體股東會。
2025-03-03 18:15
擁有逾106萬股民的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（3）日公告第8次配息初評，每股配0.72元，預定3月18日除息，3月17日為最後買進日，4月15日入帳，以00919今日收盤價23.79元估，維持配發0.72元，單次配息率為3.02%。年化配息率高達12.11%。
2025-03-03 15:34
擁有逾76萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（3）日公告第13次配息，每股配發0.05元，為連續3次維持0.05元，預計3月19日除息，3月18日為最後買進日。
2025-03-03 16:25
2檔月配型台股ETF今（3）日配息開獎，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）宣布本次配息0.03元，創下配息新低，年化分配率不到3%；野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，維持連9次相同水準，年化分配率約4.8%。
2025-03-03 15:25
川普上任帶來的貿易戰風險與聯儲會延遲降息，台幣走貶，壽險業為此可以減少外匯避險操作，加上部分業者改採外匯價格變動準備金新制，造成外匯衍生品交易量萎縮，《彭博社》直言靠外匯操作獲利的銀行將面臨挑戰，分析師更認為台幣仍有續貶風險。
2025-03-03 14:21
新制勞退基金2024年大賺近6990億元，收益率達16.16％，以有效帳戶1292萬戶計，有749萬戶、58％分配金額超過2萬元，其中有467萬戶、36.2％可分得超過5萬元，分紅金額今（3）日入帳。
2025-03-03 10:21
228 連假期間，美股費城半導體指數、台積電（2330）ADR同步挫低，造成今（3）日台積電面臨千元保戰，法人表示，以今年台積電（2330）EPS預估值60元，千元價位並不算貴，然而市場仍在消化川普關稅課徵情緒，才會造成台股震盪，3月有西班牙通訊大會、輝達GTC等大型活動，台股仍在22502～23732點箱型區間整理。
2025-03-03 13:19
勞動部今（3）日公布最新一期無薪假，實施人數共2873人，家數為135家，與上期相比增加223人、增加7家，勞動部表示，本期增加仍在製造業，主要有1家廠商增加187人所致，後續仍會密切觀察。
2025-03-03 12:21
知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日傳出AI晶片公司下修台積電CoWoS的產能需求，但他認為對台積電影響不到，但會衝擊CoWoS設備廠，當初是怎麼上去，現在就怎麼下去。
2025-03-03 10:55
勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至2025年1月底止，勞動基金規模為7兆1287億元，收益數為1087億元，收益率為1.61％。
2025-03-03 10:32
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