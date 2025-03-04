台積電失守千元！跌24元至996　台股挫逾370點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（4日）以22508.8點開出，指數大跌247.45點，跌幅1.09％，隨後下挫逾370點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌24元來到996元，跌幅2.35％，隨後下跌24元至996元；鴻海（2317）下跌4.5元至165.5元；聯發科（2454）下跌35元至1435元；廣達（2382）下跌2.5元來到248元；長榮（2603）下跌2元至216元。
台積電稍早宣布將在美國增加投資至1650億美元，除了目前在亞利桑納州投資650億美元以外，未來4年計畫增加1000億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌649.67點或1.48％，收在43191.24點；標準普爾500指數下跌104.78點或1.76％，收5849.72點；那斯達克指數下跌497.09點或2.64％，收在18350.19點；費城半導體指數下跌191.38點或4.01％，收4575.37點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43191.24
|▼649.67
|▼1.48%
|S&P500
|5849.72
|▼104.78
|▼1.76%
|NASDAQ
|18350.19
|▼497.09
|▼2.64%
|費城半導體指數
|4575.37
|▼191.38
|▼4.01%
資料來源：證交所
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