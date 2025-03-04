台積電赴美投資！他算「只剩100億美元在台建廠」：損失4.5兆台幣

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）和台積電執行長魏哲家3日共同宣布，未來4年台積電將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），並新建5座晶圓廠，引起大批網友驚呼。就有網友算出，台積電未來4年有60%的支出在美國，扣掉德國、日本廠的計畫，可能只剩下25%留給台灣，比起過去少了約4.5兆台幣。

有網友在PTT發文，「台積電美國投資1000億鎂啥概念，算給各位」，台積電2025年全年支出約400億美元，過去平均350億元，若以400億計算，「等於未來4年60%的支出在美國」。此外，台積電還計劃在日本和德國設廠，台灣本地的投資可能會大幅縮減，「剩下25%的支出會留台灣」，預計只剩下100億美元投入台灣建廠。

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原PO提到，台積電以往每年都會投資300億美元在台灣，這包含了上游和下游的供應商，若這些供應商一起去美國，「等於少了約4.5兆台幣在台灣建設，對台灣經濟簡直就是一大重拳」。

目前，台積電在台灣的2奈米和3奈米全產線的建廠成本，加起來也不到1000億美元。原PO預估，「若以這金額推估且都是最新2nm、1.6nm製程，則未來2nm、1.6nm產能有50到60%在美國，矽盾直接被拆光了」。

貼文曝光，網友們紛紛表示，「直接拆矽盾厲害了」、「爸媽辛苦養大的傑出小孩，被後媽賣光」、「台美關係史上最好」、「3兆產值台灣直接沒了」、「新竹以南的房地產不都是靠台積電拉起來，矽盾沒了也代表了房地產泡沫了」、「真的要被賣掉了，台灣剩珍珠奶茶」。