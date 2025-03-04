ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電赴美投資！他算「只剩100億美元在台建廠」：損失4.5兆台幣

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）和台積電執行長魏哲家3日共同宣布，未來4年台積電將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），並新建5座晶圓廠，引起大批網友驚呼。就有網友算出，台積電未來4年有60%的支出在美國，扣掉德國、日本廠的計畫，可能只剩下25%留給台灣，比起過去少了約4.5兆台幣。

有網友在PTT發文，「台積電美國投資1000億鎂啥概念，算給各位」，台積電2025年全年支出約400億美元，過去平均350億元，若以400億計算，「等於未來4年60%的支出在美國」。此外，台積電還計劃在日本和德國設廠，台灣本地的投資可能會大幅縮減，「剩下25%的支出會留台灣」，預計只剩下100億美元投入台灣建廠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，台積電以往每年都會投資300億美元在台灣，這包含了上游和下游的供應商，若這些供應商一起去美國，「等於少了約4.5兆台幣在台灣建設，對台灣經濟簡直就是一大重拳」。

目前，台積電在台灣的2奈米和3奈米全產線的建廠成本，加起來也不到1000億美元。原PO預估，「若以這金額推估且都是最新2nm、1.6nm製程，則未來2nm、1.6nm產能有50到60%在美國，矽盾直接被拆光了」。

貼文曝光，網友們紛紛表示，「直接拆矽盾厲害了」、「爸媽辛苦養大的傑出小孩，被後媽賣光」、「台美關係史上最好」、「3兆產值台灣直接沒了」、「新竹以南的房地產不都是靠台積電拉起來，矽盾沒了也代表了房地產泡沫了」、「真的要被賣掉了，台灣剩珍珠奶茶」。

關鍵字： 台積電美國投資台灣經濟網路熱議全球產業

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

推薦閱讀

台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

台積電（2330）今日凌晨宣布有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；市場擔心台積電會變成「美積電」，經濟部長郭智輝今（4）日表示，這個想法是多餘的。

2025-03-04 10:15
最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

5檔申購抽籤本周接力秀，其中有4檔價差破萬元，永新-KY（4557）可拚賺2.55萬元最甜。而隸屬金融股的元大期（6023）今（4）日為申購最後一天，價差1.49萬元，同樣也吸引投資人目光。

2025-03-04 00:02
川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

受到美國總統川普撂話「日圓不能繼續貶」影響，日圓急升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（4）日上午9點半報出「0.2252」近半年最差，10萬元台幣較去年7月低點少換逾4.4萬日圓。

2025-03-04 10:07
台積電發聲！4年投資美國3.3兆　支持5大客戶

台積電發聲！4年投資美國3.3兆　支持5大客戶

全球半導體代工龍頭、「護國神山」台積電（2330）今（4）日早上6點發布重大訊息，宣布有意增加千億美元（約台幣3.3兆元）投資美國先進半導體製造，聲明並指此舉將支持5大客戶等美國領先的AI和科技創新公司。

2025-03-04 08:09
美律配發7.3元現金股息殖利率衝破6%　股價逆勢上漲

美律配發7.3元現金股息殖利率衝破6%　股價逆勢上漲

上市通信網路業美律（2439）公布去（2024）年財報，同時董事會擬每股配發現金股息7.3元，股利發放率達78.83%，以昨（3）日收盤價115.5元推算，現金殖利率達6.32%，今（4）在台股走跌之際，股價至上午11 點之前，維持上漲格局，最高來到119.5元，上漲逾3%。

2025-03-04 11:21
台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚　「可堵川普嘴巴」

台積電擴大赴美投資！法人看2關鍵按讚　「可堵川普嘴巴」

「護國神山」台積電（2330）今（4）日早上6點發布重大訊息，四年之內將增加千億美元（約3.3兆元新台幣）投資美國先進半導體製造，惟此項消息造成台積電跌破千元，最低來996元，市場分析師普遍認為，台積電這項赴美重大投資計畫，化解加徵關稅疑慮，川普再也不能拿「台灣偷走美國晶片生意」為藉口，二來又分散地緣政治壓力；至於營運成本墊高一事，台積電與美國前五大客戶應該有成本轉嫁的共識。

2025-03-04 11:15
未來五周歐美主線航班取消6%　德魯里估運力增加讓運費續降

未來五周歐美主線航班取消6%　德魯里估運力增加讓運費續降

德魯里(Drewry)統計，跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線，在第10周(3月3日至3月9日)至第14周(3月31日至4月6日)之間，總共有715個預定航班，取消了40個航班，取消率為6%，較春農曆春節前後的12-14%取消率減少許多，但是由於運力增加，估計運價將繼續下降。

2025-03-04 11:11
台積電赴美投資！他算「只剩100億美元在台建廠」：損失4.5兆台幣

台積電赴美投資！他算「只剩100億美元在台建廠」：損失4.5兆台幣

美國總統川普（Donald Trump）和台積電執行長魏哲家3日共同宣布，未來4年台積電將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），並新建5座晶圓廠，引起大批網友驚呼。就有網友算出，台積電未來4年有60%的支出在美國，扣掉德國、日本廠的計畫，可能只剩下25%留給台灣，比起過去少了約4.5兆台幣。

2025-03-04 10:43
赴美投資千億美元　台積電：股利、長期毛利率53％目標不變

赴美投資千億美元　台積電：股利、長期毛利率53％目標不變

台積電（2330）今日宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，外界也擔心，台積電毛利率及股利政策是否可能因此被海外高成本影響，但台積電表示，長期毛利率達53%，及持續穩定增加股利這兩項，都維持不變。

2025-03-04 10:01
台積電產能擴張謹慎　郭明錤：要看到顯著砍單並非易事

台積電產能擴張謹慎　郭明錤：要看到顯著砍單並非易事

知名半導體分析師郭明錤今日表示，台積電對產能擴張一直非常謹慎，除非在短期內產業趨勢急劇反轉，否則要看到顯著砍單並非易事。

2025-03-04 09:53

讀者迴響

熱門新聞

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

高鐵苗栗⭢台中61公里　大甲人盼設站帶動產業聚集

台積電赴美投資！他一算「剩100億美元在台建廠」

川普撂話！日圓飆「0.2252」近半年最苦　10萬台幣少換逾4萬日圓

台積電失守千元！跌24元至996　台股挫逾370點

快訊／106萬股民嗨翻！00919配0.72元　3／18除息

魏哲家曾喊「變美積電門都沒有」　遭網狂酸

台積電發聲！4年投資美國3.3兆　支持5大客戶

最高拚賺2.55萬！5檔申購接力秀　永新-KY最甜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366