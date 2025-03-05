業界龍頭MSC警告　對陸製船收費運價恐加高25%　

▲越太平洋線海運研討會(TPM25)討論到美國關稅與對陸製船額外收費的問題。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)警告說，美國對中國建造的船舶和擁有這些船舶的公司，徵收港口費計畫，可能會讓貨櫃運價提高25%。陽明海運前董事長謝志堅則指出，運價能否調升是看供需，不是看成本，如果美國關稅問題讓貨量明顯減少，運價是加不上去的。

MSC執行長Soren Toft在美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM25)上表示，果美國真的會大陸建造商船特別收費，船公司必須修改我航運網路，並撤銷覆蓋範圍，否則就需加高運費。

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TPM25目前正在美國長堤召開，Toft表示，「最終，消費者將不得不付費。」 他是在TPM25由標準普爾全球主辦的航運和供應鏈會議發言。

目前正在出席TPM會議的台灣超大型攬貨公司負責人指出，這次會議，因為市場不可測因素太多，船貨雙方在會下的協商，很難一開始就能像往年一樣開始商討今年5月美國線長約運價，而船公司原訂的美國線3月漲價計畫，現在連3月15日都不推了，直接延4月1日。

Toft直言，如果美國對大陸建造商船每港被收取100萬美元港口費，船公司估計會減少彎靠港，切斷較小的港口，這對美國港口與地方經濟衝擊會很大，尤其是一些美國農產品重要出口港。

Toft根據世界航運委員會評估這項加收的費用估計行業影響總額可能超過200億美元，可能相當於每個貨櫃額外增加600至800美元運輸成本，每櫃恐增加25%運費。

謝志堅則指出，運費多寡是由供需決定，今年貨櫃船運市場會增加200萬箱(20呎櫃)運力，如果美國因為關稅等其他問題讓進出口貨量減少，在運力過剩、貨量減少情況下，運價是加不上去的，屆時將會是一場大災難，3月24日美國針對這項收費召開的公聽會，美國進出口商與相關船公司應該都會全力提出反對意見。