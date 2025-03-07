快訊／台積電下跌5元至1000　台股下挫逾百點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（7日）以22696.23點開出，指數下跌19.2點，跌幅0.08％，後指數跌勢擴大，下跌逾百點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1005元，一度走跌至1000元；鴻海（2317）下跌2.5元至171元；聯發科（2454）下跌20元至1475元；廣達（2382）下跌4.5元來到256元；長榮（2603）上漲1元至222元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌427.51點或0.99％，收在42579.08點；標準普爾500指數下跌104.11點或1.78％，收5738.52點；那斯達克指數下跌483.47點或2.61％，收在18069.26點；費城半導體指數下跌212.94點或4.53％，收4487.85點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42579.08 ▼427.51 ▼0.99% S&P500 5738.52 ▼104.11 ▼1.78% NASDAQ 18069.26 ▼483.47 ▼2.61% 費城半導體指數 4487.85 ▼212.94 ▼4.53%

資料來源：證交所