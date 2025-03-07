「NB復古鞋」製造商中傑-KY掛牌上市　飆漲75％上演蜜月行情

▲製鞋廠中傑KY掛牌上市。（圖／中傑提供）

記者廖婕妤／台北報導

製鞋廠中傑-KY（6965）今（7）日以每股128元掛牌上市，開盤上演蜜月行情，最高一度漲逾75％至225元；針對未來展望，董事長劉安哲表示，客戶審慎樂觀，印度及印尼廠持續擴產，今年出貨目標為4200萬雙至4400萬雙。

中傑-KY主要生產基地在越南、中國、印尼及印度，每年可生產約4000萬雙，今年印度及越南占比會增加，等到印尼廠投產後，中國與非中國比重會朝向各半前進；合作客戶包含New Balance、FILA、DESCENTE、LI-NING、Columbia、Clarks、lululemon、HUGO BOSS、UA、OluKai、ARIAT、SUN DAY RED。

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近年運動鞋穿搭蔚為時尚風潮，New Balance的Lifestyle成為鞋品時尚引領者，2024年更創下全球年銷售額78億美元的亮眼佳績，三大供應商之一的中傑受益於此潮流，同時持續開發全新合作，例如ANTA集團、LI-NING集團、SUN DAY RED等，並且透過積極佈局各國生產基地，包括規劃於越南北????省、印尼及印度，以面對未來各品牌強勁需求。

劉安哲指出，印度目前2棟廠房產能都已經開出，今年預計可開出60萬至100萬雙產能；另有3棟廠房正在建造，預計明年Q1完工，屆時產能可達200萬至250萬雙。

印尼廠部分投資金額約3000萬美元，預計2026年下半年投產，很多品牌都想要在那邊生產，像是Columbia、UA、NB等，預計完工後每年可生產350萬至400萬雙鞋，最快2028年可以達成。

中傑-KY也為主要品牌客戶設立「品牌專屬研發中心」，從設計圖、主面料、鞋底及材料等，根據客戶需求進行資料分析確認設計可行性、材料物性測試及環保測試等皆符合客戶需求，研發設計、樣品生產到批量生產的完整供應鏈，品牌研發中心都能與得到高效的回饋與銜接，從而與國際品牌公司建立長期穩定合作關係。

中傑2024年合併營收為270億元，年增19%；2024年前3季EPS為9.22元。2025年1月營收20億元，年增22%。