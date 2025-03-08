中信金高階主管前進台大徵才！延攬跨界跨域人才　招募人數上看7500

▲中信金控2025 年招募人數上看7,500人，高階主管今日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」與青年學子互動。／中信金控提供

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）2025年招募人數上看7500人，今（8）日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」，由中信金總經理高麗雪親自率領證券事業長張浴澤、旗下子公司中信銀個人金融執行長楊淑惠與東南亞法金事業處處長黃勝文，以及台灣人壽總經理莊中慶等高階主管，走入校園與青年學子互動，身為84級儲備幹部的高麗雪總經理，現場以大學姐身分和同學分享於金融業服務的寶貴經歷，吸引同學認真聆聽、反應熱烈。

▲中信金控高階主管今日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」與青年學子互動，分享職涯經歷，現場參與踴躍、互動熱烈。／中信金控提供

高麗雪致詞指出，金融業涵蓋銀行、證券、保險等多元領域，鼓勵新鮮人適性發展，中國信託在整體營運績效、數位創新科技、永續金融發展等面向績效卓越，同時也是國際大獎的常勝軍，深受海內外專業機構與客戶肯定，「加入中國信託就是和最頂尖的夥伴共事，共同追求卓越表現。」

▲身為84級儲備幹部的中信金控總經理高麗雪，現場以大學姐身分和同學分享於金融業服務的寶貴經歷。／中信金控提供

高麗雪更進一步分享出身自儲備幹部的經驗，於企劃單位、國際業務策略與管理、財務單位間跨部門輪調，接連擔任中信金控財務長、主任秘書等要職，並外派至中國信託銀行子行日本東京之星銀行，協助組織整併與人才優化等專案，職涯發展獲完整訓練。

中國信託重視人才培育，早在40年前即培養儲備幹部，今年中信金控儲備幹部計畫（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）預計招募逾60位海內外跨界菁英，升遷主管職較一般同仁快速2至3倍，每兩個人就有一人擔任管理職或擁有外派經歷，中信銀行數位平台經營處處長李雅婷本身亦是93級儲備幹部，在活動現場帶領各組別MA學長姐與應屆畢業生傳授實務經驗、職涯回饋與建議，期以招募多元背景的新血加入。

▲中信金控總經理高麗雪（右一）現場抽出全球不限航點機票乙張。／中信金控提供

今年中信銀行配合業務與海外布局策略，法人金融部分持續開辦「國際法金業務菁英計畫（International Relationship Manager, IRM）」，現已有兩屆IRM派駐至泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國面對國際市場，累積實戰歷練，「法金儲備RM（Junior Relationship Manager, JRM）培訓計畫」提供系統化教育訓練與教練團制度、「法金儲備流程規劃人員培訓計畫（JPO Program）」則培養法金作業流程規劃專家。個人金融部分，「儲備理財規劃師計畫（Financial Planner, FP）」為業界唯一2.5年客製化專屬培訓制度，同時精進「儲備理財專員（Junior Financial Advisor, JFA）計畫」。

▲中信銀行個人金融執行長楊淑惠（左一）與東南亞法金事業處處長黃勝文（右一）現場抽出亞洲線不限航點機票。／中信金控提供

此外，台灣人壽針對通路輔銷、核保審核、理賠審核及保服審核等領域擴大招募，證券業務則持續辦理「徵證就是你」證券業務員菁英計畫。

▲中信金控今日前進「VISION 2025臺大校園徵才博覽會」與青年學子互動，全年招募人數上看7,500人。／中信金控提供

中信金自本（3）月起陸續舉辦校園巡迴說明會，積極延攬各領域不分國籍的青年學子加入。各職缺培育系統及應徵方式等資訊，請至中信金控人才招募網ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook、Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋CTBC Bank。