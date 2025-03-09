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達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，本月3日在大陸訂造12艘1.8萬箱LNG雙燃料船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導　

上周四(6日)法國達飛執行長魯道夫·薩德 (Rodolphe Saade)在美國白宮與美國總統川普會面，宣布未來4年將投資200億美元擴建貨櫃碼頭、在芝加哥建航空貨運站，對此外籍船公司台灣公司退休高階在LINE上註解達飛被敲詐了！航港退休高階則認為達飛是迅速抓住機會；而達飛本月3日剛向大陸造船廠訂造12艘1.8萬箱(20呎櫃)貨櫃船。

根據Alphaliner最新統計，達飛名列全球第三大貨櫃船公司，在前十大貨櫃船公司當中，除了大陸的中遠海運，達飛是擁有最多大陸建造貨櫃船的公司，共有274艘，高於全球最大貨櫃船公司地中海航運的220艘，第二大馬士基航運的199艘。而達飛這次下單造船，成為現有與在建船舶運力全球第二大的船公司，只是馬士基已宣布將籌建40艘貨櫃船。

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大陸媒體形容，達飛這筆訂單不僅是2025年全球造船市場最大單筆交易之一，更在微妙的時間節點傳遞出深遠信號--當美國試圖通過關稅壁壘遏制中國造船業時，國際航運巨頭用真金白銀投下「信任票」。

川普希望重振美國的造船業，並削弱中國對該行業的控制，其團隊正在準備一項行政命令，對停靠美國港口的與中國有關聯的船隻徵稅，並希望美國的盟友也這樣做，本月4日並宣布成立將在白宮設立新的造船辦公室，為美國國內造船廠提供稅賦優惠。

本月6日川普在白宮橢圓形辦公室會晤達飛執行長魯道夫·薩德時，薩德宣布200億美元的投資計畫，表示將創造1萬個工作機會，4年內擴建貨櫃港口(達飛在洛杉磯與紐約經營有貨櫃碼頭)，並在芝加哥建立一個航空貨運樞紐，並有5架由美國機師駕駛的波音777全貨機。

另達飛在2016年併購新加坡海皇輪船，包括海皇在1997年併購的美國總統船公司(APL)，達飛這次在白宮也表示該公司還計劃將APL懸掛美國國旗的船隻數量從目前的10艘增加到30艘。

國內航港退休高階認為，達飛買下APL是買對了，很快抓住機會，要重振APL。而外籍船公司台灣公司退休高階則認為，稍早地中海航運宣布參與李嘉誠旗下長江和記實業港口業務併購案，包括巴拿馬兩個碼頭在內，這次達飛投資美國海空港，估計都是被美國敲詐，且下一個目標應該就是馬士基航運，排名越前面的越有可能被敲詐。

不過也有船公司高階認為，商人在商言商，地中海航運疫情以來賺那麼多錢，能有機會買下長和賺錢的碼頭，是最好的機會了；達飛這次在大陸造的1.8萬箱船不適合彎靠美國，應該是為歐洲、西非等航線建造，未來不會有彎靠美國的被扣額外費用的疑慮；另美國籍船隻享有優先承運美國政府與軍方物資權力，達飛有表示預計增加的美國籍船隻會安排在韓國建造。

另薩德也向美國媒體表示，美國如果對中國製造商船徵收港口費，「這種手續費徵收將對企業和世界貿易產生負面影響」。

關鍵字： 達飛白宮200億航運建設被敲詐逮住機會

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