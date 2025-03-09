瘋出國！去年海外旅遊支出「飆破200億美元」　史上第2高

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣人瘋出國，央行統計，去年國人海外旅遊去年支出超過200億美元，達200.63億美元，為史上第2高，不過增加金額僅45.44億美元，為近3年來最少；旅遊收入成長金額只有10.04億美元，為近3年來最緩慢，且全年96.62億美元，已連續4年未在百億美元以上，不到海外旅遊的一半。

據央行統計資料顯示，去年旅遊收入金額96.62億美元，雖然連續3年成長，但仍不到疫情爆發前、2019年的7成，過去15年以來，旅行收支俱佳的一年落在2014年，當年旅行收入高達146.14億美元、支出則為139.97億美元。

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▲去年海外旅遊支出飆破200億美元。（圖／ETtoday新聞雲製表，可點圖放大）

不過，這個情形在疫情下明顯反轉，2020年新冠疫情期間旅行收入、支出單一年度皆出現超過10億美元以上的衰退，但2022年解封以後，海外旅遊支出需求明顯增加，去年海外旅遊支出高達200.63億美元，成為史上第2高，僅次於2019年的205億美元。

相較之下，國旅「回血」速度較慢，與2019年144.11億美元的收入相較，仍有47.49億美元的落差，還有很長一段路要追。