快訊／台積電千元得而復失！收998元　指數挫跌116點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（10日）開低走低，加權指數終場大跌116.92點，以22459.15點作收，跌幅0.52％，成交量3379.89億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌27.09點開出，指數開低走低，盤中最高達22641.25點，最低22407.57點，終場收在22459.15點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌7元來到998元，跌幅0.7％；鴻海（2317）維持平盤至172元；聯發科（2454）下跌70元至1395元；廣達（2382）上漲3元來到261元；長榮（2603）下跌2.5元至224.5元。

今天漲幅前5名個股為弘憶股（3312）上漲5.1元，漲幅9.98％；六方科-KY（4569）上漲17元，漲幅9.97％；聯策（6658）上漲6.7元，漲幅9.96％；新產（2850）上漲10元，漲幅9.95％；錩泰（1541）上漲2.8元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為永崴投控（3712）下跌6.8元，跌幅9.97％；龍德造船（6753）下跌11元，跌幅9.48％；喬鼎（3057）下跌1.1元，跌幅9.32％；同泰（3321）下跌0.83元，跌幅9.22％；中福（1435）下跌3元，跌幅8.56％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 弘憶股（3312） 56.2 ▲5.1 ▲9.98％ 六方科-KY（4569） 187.5 ▲17.0 ▲9.97％ 聯策（6658） 74.0 ▲6.7 ▲9.96％ 新產（2850） 110.5 ▲10.0 ▲9.95％ 錩泰（1541） 30.95 ▲2.8 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永崴投控（3712） 61.4 ▼6.8 ▼9.97％ 龍德造船（6753） 105.0 ▼11.0 ▼9.48％ 喬鼎（3057） 10.7 ▼1.1 ▼9.32％ 同泰（3321） 8.17 ▼0.83 ▼9.22％ 中福（1435） 32.05 ▼3.0 ▼8.56％

資料來源：證交所