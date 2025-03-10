快訊／台積電千元得而復失！收998元　指數挫跌116點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（10日）開低走低，加權指數終場大跌116.92點，以22459.15點作收，跌幅0.52％，成交量3379.89億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌27.09點開出，指數開低走低，盤中最高達22641.25點，最低22407.57點，終場收在22459.15點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌7元來到998元，跌幅0.7％；鴻海（2317）維持平盤至172元；聯發科（2454）下跌70元至1395元；廣達（2382）上漲3元來到261元；長榮（2603）下跌2.5元至224.5元。
今天漲幅前5名個股為弘憶股（3312）上漲5.1元，漲幅9.98％；六方科-KY（4569）上漲17元，漲幅9.97％；聯策（6658）上漲6.7元，漲幅9.96％；新產（2850）上漲10元，漲幅9.95％；錩泰（1541）上漲2.8元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為永崴投控（3712）下跌6.8元，跌幅9.97％；龍德造船（6753）下跌11元，跌幅9.48％；喬鼎（3057）下跌1.1元，跌幅9.32％；同泰（3321）下跌0.83元，跌幅9.22％；中福（1435）下跌3元，跌幅8.56％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|弘憶股（3312）
|56.2
|▲5.1
|▲9.98％
|六方科-KY（4569）
|187.5
|▲17.0
|▲9.97％
|聯策（6658）
|74.0
|▲6.7
|▲9.96％
|新產（2850）
|110.5
|▲10.0
|▲9.95％
|錩泰（1541）
|30.95
|▲2.8
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永崴投控（3712）
|61.4
|▼6.8
|▼9.97％
|龍德造船（6753）
|105.0
|▼11.0
|▼9.48％
|喬鼎（3057）
|10.7
|▼1.1
|▼9.32％
|同泰（3321）
|8.17
|▼0.83
|▼9.22％
|中福（1435）
|32.05
|▼3.0
|▼8.56％
資料來源：證交所
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